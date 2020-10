Stefania Orlando, avete mai visto sua mamma? Il meraviglioso scatto su Instagram: “Adesso sono io che ti prendo per mano”, parole da brividi della conduttrice.

Stefania Orlando è una delle grandi protagoniste dell’edizione del Grande Fratello Vip in corso. 53 anni, fisico da urlo e personalità da vendere, la conduttrice e attrice è amatissima dal pubblico e sta facendo un percorso importante anche all’interno della casa più spiata d’Italia, dove la sua amicizia con Matilde Brandi la sta aiutando a vivere momenti di grande spensieratezza, anche se non sono mancate finora anche le lacrime e le tensioni. Sposata con il musicista Simone Gianlorenzi dal 2019, la Orlando ha lasciato la sua casa e la sua famiglia per fare questa esperienza al GF Vip e sta regalando tanti momenti imperdibili al pubblico. Sempre attiva solitamente sui social, Stefania cura molto il suo profilo Instagram, dove pubblica diversi momenti della sua vita quotidiana e del suo lavoro. In un recente post ha mostrato anche la sua mamma. L’avete mai vista? La conduttrice ha pubblicato uno scatto meraviglioso, facedole anche una dedica da brividi: ecco tutti i dettagli.

Stefania Orlando, avete mai visto sua mamma? Ecco il meraviglioso scatto pubblicato dalla conduttrice, dedica da brividi

Stefania Orlando è sempre molto attiva sui social e pubblica diversi momenti del suo quotidiano e del suo lavoro su Instagram, dove è seguita da oltre 200mila followers. Oltre a parlare di sé, però, la conduttrice e attrice usa il suo profilo anche per mostrare alcune persone per lei importanti. Recentemente, ad esempio, ha condiviso uno scatto davvero splendido in cui è insieme alla sua mamma. La conoscete? E’ una donna davvero dolce e nello scatto in questione è felice e sorridente accanto a sua figlia e cammina per strada mano nella mano con lei. Guardando la foto, si percepisce un grande affiatamento tra madre e figlia. A conferma di questo, poi, ci sono le parole di Stefania, una dedica davvero da brividi per la sua mamma. “Mi hai sempre amata, salvata, protetta come solo una madre sa fare. Abbiamo tante foto insieme, ma ho scelto questa perché oggi sono io che ti prendo per mano e sei tu che hai bisogno di amore e attenzioni. Oggi sei tu la mia bambina e forse mi sento un po’ mamma anche io”.

Parole davvero da brividi quelle della Orlando, che ha voluto così celebrare la festa della mamma. Cosa ne pensate della sua dolcissima dedica?