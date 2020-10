Uomini e donne, amatissima ex corteggiatrice ritrova l’amore: l’emozionante annuncio social incanta i fan.

Tutti gli appassionati della seguitissima trasmissione Uomini e donne ricorderanno senza dubbio il percorso che l’ha vista protagonista, in veste di corteggiatrice del tronista Riccardo Gismondo. Stiamo parlando proprio di lei Martina Luchena che con la sua forte personalità ha incantato il pubblico, riuscendo ad essere tra le partecipanti del noto programma più amate ed ammirate. Purtroppo, quell’esperienza per la bellissima Martina non ebbe un lieto fine, concludendosi con grande amarezza da parte della ragazza, che aveva fin da subito riposto i suoi sentimenti per il giovane tronista. Riccardo scelse all’epoca Camilla Mangiapelo e i due ad oggi nonostante i diversi alti e bassi sono felicemente fidanzati, com’è possibile vedere dai loro profili instangram. Martina è stata una delle corteggiatrici più amate e seguite di Uomini e donne, dimostrando di avere una forte personalità, ma uscendo purtroppo dal programma amareggiata e delusa. La fine di quest’esperienza è stata segnata da un lungo e impegnativo percorso lavorativo, e non solo. Sul suo profilo instangram è molto seguita e allieta spesso i suoi follower con scatti davvero particolari e bollenti. Da pochissimo, la bellissima influencer ha pubblicato uno scatto che ha emozionato tutti i suoi follower: ha ritrovato finalmente l’amore. Entriamo nel dettaglio del post.

Uomini e donne, l’ex corteggiatrice Martina Luchena ha ritrovato l’amore

Divenuta nota grazie al programma Uomini e donne di Maria De Filippi, Martina Luchena in seguito a quell’esperienza è diventata una modella e una beauty influencer di grande successo. Il suo profilo instangram conta migliaia di follower che la donna sorprende continuamente con le sue bellissime foto, in cui appare in splendida forma, mostrando tutta la sua bellezza. Come abbiamo sostenuto, Martina ha coltivato la sua grande passione per il beauty e il make-up, è anche apparsa in tv, nella trasmissione Detto Fatto, proprio per parlare del suo lavoro. Da pochissimo l’influencer ha pubblicato uno scatto davvero inaspettato, rivelando a tutti di aver finalmente ritrovato l’amore. Nell’immagine apparsa da poche ore sul suo profilo instangram si mostra abbracciata teneramente all’uomo, con uno sfondo che sembra quasi dipinto per incoronare questo bellissimo momento.

Martina Luchena a quanto pare ha finalmente trovato l’amore e ha voluto esternare tutta la sua immensa gioia. “Vi auguro di trovare qualcuno che vi faccia sorridere così come fa lui“, queste le parole dell’ex corteggiatrice, che a distanza di diversi anni dalla delusione avuta ad Uomini e donne, appare felice ed innamorata. Sempre dall’immagine pubblicata dall’influencer abbiamo scoperto che il ragazzo in questione si chiama Maurizio Bonari, certamente non si può dire, dal profilo di quest’ultimo che sia poco noto, infatti a quanto pare è molto seguito, ed è un bellissimo ragazzo. Lo scatto pubblicato da Martina ha riscosso grande apprezzamento, tantissimi sono stati i messaggi di auguri ricevuti dai migliaia di follower che da sempre la seguono e sostengono, e in poco tempo numerosi sono stati i like raccolti.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui