Nel corso della puntata di Lunedì 12 Ottobre di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha letteralmente ‘smascherato’ una corteggiatrice: è caos.

È iniziata una nuova settimana. E con essa è andata in onda anche una nuova puntata di Uomini e Donne. Proprio Lunedì 12 Ottobre, infatti, abbiamo assistito ad un nuovo appuntamento del famoso dating show di Canale 5 davvero incredibile. Non soltanto, infatti, abbiamo assistito al proseguimento della conoscenza tra Biagio e Gemma Galgani, ma anche a nuove vicende dei giovani tronisti. È proprio in quest’occasione che, nel bel mezzo della discussione al centro dello studio di Uomini e Donne, Maria De Filippi è intervenuta ed ha letteralmente ‘smascherato’ una corteggiatrice. Ciò che per gli altri è sembrata una domanda ‘insolita’, in realtà, ha nascosto ben altro. Ed è stata la stessa interessata, tra l’altro, a non negarlo affatto. ‘Non sbaglio mai nome. E non faccio mai le domande a casa’, ha detto Maria De Filippi al giovane tronista Gianluca De Matteis e la sua corteggiatrice Camilla. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Maria De Filippi ‘smaschera’ una corteggiatrice: cos’è successo

‘Lucrezia, sai se a Camilla Gianluca piace?’, è proprio questa la domanda che, nel corso della puntata di Uomini e Donne di Lunedì 12 Ottobre, Maria De Filippi alla corteggiatrice di Armando Incarnato. Immediata è stata la risposta della romana. Che, seppure non avesse ben capito cosa c’entrava lei in quel discorso, ha risposto: ‘Penso di si, ho visto l’esterna. Erano molto affiatati’. Ecco, la domanda, però, che un po’ tutti in studio si sono fatti è: perché la padrona di casa è intervenuta in questo modo? La risposta è davvero semplice: sa qualcosa in particolare. Infatti, stando a quanto raccontato in studio ed, ovviamente, confermato da Michele, uno degli autori di Uomini e Donne, sembrerebbe che la bellissima Comanducci, in un momento di sfogo con la redazione, abbia confessato all’autore che due corteggiatrici di Gianluca, in particolare Camilla e Gabriella, abbiano detto che il romano sia un po’ troppo ‘moscio’. Inutile dirvi che, in un vero e proprio batter baleno, si è scatenato il caos. Le due corteggiatrici chiamate in causa, infatti, si sono immediatamente difese. Ed hanno prontamente detto di non aver mai detto queste cose. E, soprattutto, di non aver mai parlato con Lucrezia. Dal canto suo, invece, la romana ha tentato di ritrattare la situazione perché visibilmente imbarazzata dal momento.

‘Dopo la discussione, io sono andato a chiedere un suo parere, lei era arrabbiata e lei mi ha detto ‘lui parla con me così, quando poi si tiene a Gabriella e Camilla che, nei camerini, dicono di lui che è noioso’, ha detto Michele, autore storico di Uomini e Donne, chiamato in causa da Maria De Filippi in merito a questa confessione spifferata dalla corteggiatrice Lucrezia. Cosa sarà successo esattamente? Ovviamente, non lo sappiamo! Fatto sta che Gianluca non ha battuto ciglio. Ed ha creduto alle sue due ‘pretendenti’.

