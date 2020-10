Uomini e Donne, chi è Michele Dentice: sapete in cosa è laureato il cavaliere del Trono Over? Tutte le curiosità.

Continua il successo di questa nuova edizione di Uomini e Donne. Un’edizione in cui abbiamo assistito ad un’inedita novità: l’unione del Trono Classico e del Trono Over. Un unico grande blocco in cui tronisti e troniste possono interagire con dame e cavalieri dell’Over, e, viceversa, questi ultimi possono farlo con corteggiatrici e corteggiatori. Insomma, i colpi di scena nello studio di Maria De Filippi sono davvero tanti e all’ordine del giorno. E, nelle ultime puntate, c’è un cavaliere in particolare ad aver attirato l’attenzione. Si tratta di Michele Dentice, che in pochissimo tempo ha ‘conquistato’ ben tre dame: il bel napoletano sta conoscendo Roberta, Veronica e Carlotta. Con quest’ultima, però, c’è stato anche un bacio. Come si evolverà la vicenda? Staremo a vedere! Nel frattempo, scopriamo qualcosa in più sul protagonista del trono Over.

Uomini e Donne, chi è Michele Dentice: carriera, laurea e il doloroso divorzio

Si chiama Michele Dentice ed è uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne di questa stagione. Occhi azzurri, capelli chiari e fisico scultoreo, il napoletano non ha impiegato molto a farsi notare dal parterre femminile. Un’esperienza, quella a Uomini e Donne, che è iniziata un po’ per caso per Michele. Al magazine ufficiale della trasmissione, il cavaliere racconta che è stata la sorella ad iscriverlo al programma: “Mia sorella, sapendo che stavo attraversando un momento complicato, ha deciso di prendere la situazione in mano”. Un anno e mezzo fa, infatti, Michele ha divorziato dalla sua ex moglie, con cui ha un bambino di 5 anni. Una decisione molto sofferta, come spiega a Uomini e Donne magazine.

A Uomini e Donne, Michele spera di trovare una donna che sappia andare anche ‘oltre’ l’aspetto esteriore, e che possa conoscerlo anche per altro. Laureato in Scienze Motorie col massimo dei voti, il cavaliere ha un master in Psicologia dello sport e sta studiando per una seconda laurea, in Nutrizione sportiva. Michele ha inoltre una palestra a Quarto, un comune in provincia di Napoli.

Come abbiamo anticipato, al momento il cavaliere è ‘diviso’ tra tre fuochi: Roberta è quella che lo ha colpito maggiormente a livello estetico, ma l’intesa mentale con Carlotta è molto forte. Inoltre, sta conoscendo anche Veronica. Chi riuscirà a rubare il cuore del bel cavaliere? Non ci resta che attendere le prossime puntate! Stay tuned!