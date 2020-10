Alessia Marcuzzi positiva al Coronavirus: l’annuncio in diretta a Le Iene; le parole di Nicola Savino a inizio puntata.

“Ogni martedì noi ci controlliamo e stamattina ad un controllo, ad uno di questi test, Alessia è risultata positiva al Covid. Noi la salutiamo e le mandiamo un bacio”. Con queste parole, nei primi minuti della puntata di questa sera de Le Iene, Nicola Savino ha annunciato che la conduttrice è risultata positiva al Coronavirus. Come ha precisato anche la Gialappa’s, la conduttrice non ha sintomi. Per questo motivo, Nicola Savino condurrà la puntata in solitaria.

Alessia Marcuzzi positiva al Coronavirus: l’annuncio di Nicola Savino in diretta a Le Iene

Un inizio anomalo, quello della puntata di questa sera de Le Iene. Ad accogliere il pubblico, infatti, c’era soltanto Nicola Savino. Il motivo è stato svelato dal conduttore proprio nei primi minuti della diretta: Alessia Marcuzzi è risultata positiva al Coronavirus. Savino spiega che, ogni martedì, prima della puntata, si sottopongono ad alcuni controlli e questa mattina la Marcuzzi è risultata positiva al test. Come specificato durante l’annuncio, la conduttrice non ha alcun sintomo. L’indiscrezione sulla presunta positività al Covid di Alessia Marcuzzi era trapelata già qualche ora prima della diretta, ma, questa sera, è arrivata la conferma ufficiale.

Come specificato da Savino, questa mattina Alessia ha fatto il test senza sintomi e, convinta del risultato negativo, era in procinto di mettersi in viaggio in treno. In seguito, la notizia della positività. “Sulla scaletta del treno le hanno detto ‘guarda che sei positiva’ ed è tornata a casa. Quindi salutiamo tutta la carrozza 3 Economy dell’Intercity Roma- Milano, siete salvi!”, ironizza Savino supportato da La Gialappa’s. Dieci giorni fa, era stato Giulio Golia, altro volto storico de Le Iene, ad annunciare di essere positivo al Covid. E, dopo giorni di silenzio, proprio qualche ora fa, l’inviato ha fatto sapere attraverso Facebook di sentirsi molto meglio: “Spero che il peggio sia passato”, ha scritto nel post.