Sono ormai molti i personaggi dello spettacolo che hanno sofferto e soffrono di depressione dovuti a diversi motivi, accadimenti o sensazioni. Molti riescono ad uscirne da soli mentre altri hanno bisogno di un aiuto, che non vuol dire necessariamente essere deboli, ma semplicemente appoggiarsi a qualcuno in grado di portare la persona in questione fuori dallo stato in cui si trova. Diversi personaggi famosi nell’ultimo periodo hanno raccontato di aver avuto molti problemi a causa di questa epidemia che ha colpito a livello planetario. Infatti, da marzo ci sono stati vari lockdown che hanno interessato i paesi di tutto il mondo e proprio durante la chiusura totale, molti hanno sofferto questo stato di malessere generale. Tra i tanti protagonisti del mondo dello spettacolo a dire la sua è stata un’amata cantante, che ha parlato della sua lotta contro la depressione. Stiamo parlando della bellissima e bravissima Selena Gomez, che non ha avuto certamente timori a confessare un momento vissuto decisamente sofferente: “Sono stata in riabilitazione“. Entriamo nel dettaglio della sua confessione.

Amata cantante parla della sua lotta contro la depressione

La depressione si sa è una patologia piuttosto diffusa in persone di ogni età e che si sviluppa con diverse caratteristiche peculiari. E’ un disturbo molto sviluppato nel mondo caratterizzato da un forte malessere nel soggetto interessato. Ormai come abbiamo già annunciato sono numerosi i personaggi famosi che soffrono di depressione e non nascondono certamente il loro stato, infatti, non è certamente un problema di cui vergognarsi. Da pochissimo proprio l’amatissima cantante Selena Gomez ha parlato della sua lotta contro la depressione. Selena ha raccontato di aver passato un momento decisamente difficile durante il lockdown, ossia la chiusura che ha interessato i paesi a livello planetario dopo la diffusione di un nuovo ceppo di virus denominato Coronavirus. Certamente la popolare cantante non ha mai celato ai suoi migliaia di fan di aver passato un periodo in cliniche di riabilitazione, e ha apertamente parlato della sua salute mentale.

Selena Gomez ha confessato che il periodo passato durante il lockdown è stato colpito da un momento di sconforto e malessere. Più volte ha pensato di non potercela fare. “Ero depressa, poi mi sono buttata sulla scrittura“, ha rivelato la cantante, sostenendo di essere stata in preda alla depressione e di aver cercato un sostegno nella scrittura, in modo tale da tenersi sempre tanto impegnata. Ha anche incitato tutte le persone che ne soffrono a non nascondere questo loro stato di oppressione e di parlarne senza timore, perchè in questi casi è meglio non sottovalutare mai il problema. Un bellissimo messaggio quello di Selena Gomez, le sue parole sulla lotta contro la depressione sono state tanto apprezzate e già diverso tempo fa aveva affrontato le sue paure, mostrando a tutti la cicatrice dopo il trapianto subito. La cantante è una delle più amate e seguite in assoluto e non poteva essere diversamente, dato che possiede un profondo talento..

