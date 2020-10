‘Dove Sono Oggi’, Alice Bellagamba: da Amici al set, ecco com’è diventata e cosa fa adesso la ballerina ed ex fidanzata di Luca Napolitano.

Il pubblico l’ha conosciuta nel lontano 2008/2009, quando ha partecipato come concorrente all’ottava edizione di Amici, classificandosi quarta alle spalle di Luca Napolitano, Valerio Scanu e la vincitrice Alessandra Amoroso. Stiamo parlando di Alice Bellagamba, la ballerina che ha fatto breccia nel pubblico del talent di canale 5 dodici anni fa. Bionda, con gli occhi azzurri e il suo dolcissimo sorriso, Alice ad Amici conquistò non solo il pubblico, ma anche il cuore di un altro concorrente, Luca Napolitano. Terzo classificato di quell’edizione, il cantante originario di Saviano (NA) si innamorò della Bellagamba e la loro storia è durata circa due anni. Poi la vita sentimentale di Alice ha preso un’altra strada, e così anche la sua storia professionale, che l’ha portata a diventare anche un’apprezzata attrice. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo la strada di Alice da Amici fino ad oggi: ecco com’è diventata e cosa fa adesso.

‘Dove Sono Oggi’, Alice Bellagamba: ecco com’è diventata e cosa fa adesso l’ex concorrente di Amici

Alice Bellagamba ha partecipato all’ottava edizione di Amici, arrivando quarta. L’esperienza nel talent condotto da Maria De Filippi le ha fatto senza dubbio da trampolino di lancio, permettendole di cominciare una sfavillante carriera anche nel mondo della recitazione. Alice, infatti, ha lavorato al cinema, ma soprattutto in tv, prendendo parte a diverse fiction di successo, come ‘Provaci Ancora Prof 4’, ‘A un passo dal Cielo 2’, ‘Don Matteo 9’, ‘Che Dio Ci Aiuti’ e tante altre. Poi, però, è tornata a dare priorità al ballo, sua vera grande passione, che la vede ancora oggi impegnata con la compagnia professionale ‘Balletto delle Marche’, in cui è direttrice artistica, coreografa e ballerina.

Anche la vita sentimentale di Alice Bellagamba è finita più volte sotto i riflettori. Dopo la rottura con Luca Napolitano, la ballerina nel 2014 si è sposata con Andrea Rizzoli, primogenito di Eleonora Giorgi, ma il loro matrimonio è naufragato poco dopo. Attualmente non si hanno notizie certe sulla situazione sentimentale di Alice, anche perché non ci sono immagini particolari sul suo profilo Instagram, che è ricco di foto e video riguardanti invece il suo lavoro. Alice, infatti, si dedica anima e corpo alla sua compagnia di ballo e lo dimostra anche sui social.

Alice, inoltre, non è cambiata quasi per niente nonostante il passare del tempo e ancora oggi la sua bellezza e il suo fascino sono intatti. Siete d’accordo?