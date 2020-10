Eleonora Daniele, gaffe su Chiara Ferragni: Fedez non perdona, l’attacco

Eleonora Daniele si è resa protagonista di una clamorosa gaffe su Chiara Ferragni: Fedez l’ha subito attaccata sui social

Ieri, nel corso della puntata di Storie italiane, la conduttrice Eleonora Daniele ha intervistato Simona Ventura. Quest’ultima ieri ha presentato lo speciale su Chiara Ferragni, andato in onda in prima serata su Rai Due. La Daniele, nel corso dell’intervista, si è resa protagonista di una clamorosa gaffe, che non è passata inosservata né al pubblico da casa né soprattutto a Fedez.

Eleonora Daniele, la gaffe su Chiara Ferragni

Ieri, durante la puntata di Storie italiane, la conduttrice Eleonora Daniele ha fatto uno ‘scivolone’ su Chiara Ferragni. La conduttrice, durante l’intervista a Simona Ventura, presentatrice dello speciale dedicato alla famosa blogger e influencer, ha dichiarato: “Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha tutti quei follower, che è così conosciuta e amata, dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi oggi”. La Daniele, però, è stata prontamente replicata da Simona Ventura, che ha detto: “È stata la prima a fare una raccolta fondi per creare un reparto di terapia intensiva quando, a marzo, non sapevamo il nemico che stavamo andando ad affrontare”.

Questo sarebbe servizio pubblico? poi mi verrebbe da chiedere invece cosa ha fatto di utile durante la pandemia questa signorina visto il tono inquisitorio, l’attestato di stima per il Codacons parla da solo.L’opera di Vanity Fair e di Francesco Vezzoli comunque, per dire. https://t.co/j35eAtdisf — Fedez (@Fedez) October 13, 2020

Lo scivolone di Eleonora Daniele ha provocato la reazione immediata di Fedez, marito di Chiara Ferragni, che sui social ha commentato: “Questo sarebbe servizio pubblico? Poi mi verrebbe da chiedere invece cosa ha fatto di utile durante la pandemia questa signorina visto il tono inquisitorio”. La Daniele a quel punto, resasi conto dell’evidente gaffe, si è scusata con la modella ed influencer: “Ieri parlando di Chiara Ferragni ho lanciato una bellissima copertina su di lei. È vero, ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale Covid e me ne scuso. A dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l’anticipazione della sua intervista con Simona Ventura”.