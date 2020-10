Elettra Lamborghini fa gli auguri a suo padre Tonino: per l’occasione, ha pubblicato due scatti del suo matrimonio totalmente inediti! Date un’occhiata.

Elettra Lamborghini non ha affatto bisogno di presentazioni: la famosa cantante e star televisiva è conosciuta anche come la ‘twerking queen’ italiana. Elettra è una vera e propria diva nel nostro paese e non solo: pochi giorni fa ha fatto chiacchierare tutti per il suo fantastico matrimonio. La giovane ereditiera ha sposato Afrojack, il disc jockey olandese, a Villa Giovio Balbiano ad Ossuccio, sul Lago di Como. Proprio pochi minuti fa la Lamborghini nelle sue Ig story ha mostrato una tenera foto di quel giorno mentre è abbracciata al suo papà: ricordiamo che Elettra è nata da mamma Luisa e papà Tonino, figlio di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica. Elettra non pubblica spesso scatti con il suo papà: in occasione del suo compleanno però ha deciso di fargli gli auguri così!

Elettra Lamborghini, avete mai visto suo padre? Spuntano gli scatti inediti del matrimonio

Elettra Lamborghini è la figlia di Tonino nonché nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda. Tonino, erede della famosa casa automobilistica di lusso, resta sempre lontano dalle telecamere, diversamente dalla figlia Elettra. E’ raro vedere post e fotografie della star italiana insieme al suo papà sui social: oggi, in occasione del compleanno dell’imprenditore bolognese, la dolce cantante ha postato due scatti nelle sue IG story. “Tanti auguri Papi” scrive Elettra su questa foto:

Si abbracciano con affetto padre e figlia: questa fotografia è davvero splendida. Il legame tra i due è molto forte: ricordiamo la commozione di papà Tonino nell’accompagnarla all’altare il 26 settembre, giorno delle nozze. La Lamborghini ha poi pubblicato una nuova foto di suo papà con un bicchiere in mano: