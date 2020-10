GF Vip, ieri sera è andata in onda la puntata 9: sapete quanto costa la mise “di lusso” che ha sfoggiato Elisabetta Gregoraci?

Questa edizione del GF Vip prosegue tra colpi di scena, litigi e momenti emozionanti, col suo interessante cast composto da personalità molto diverse tra loro, ma ognuna con un suo ‘punto forte’. Ciascuna puntata del lunedì o del venerdì sera riserva parecchie sorprese e, tra queste, ci sono sicuramente i look scelti dalle concorrenti donne: tra queste spicca senza dubbio Elisabetta Gregoraci, che fin dal primo istante ha sfoggiato delle mise sicuramente notevoli, valorizzate ulteriormente dal suo fisico statuario. In prima serata la Gregoraci riesce sempre a incantare con i suoi abiti griffati, di un’eleganza e un gusto innegabili di cui non è difficile intuire l’altissima qualità. Ricercatissimi anche i suoi gioielli del valore superiore ai 100000 euro. Ma veniamo a ieri sera, quando è andata in onda in prima serata la nona puntata del GF Vip: come era vestita Elisabetta? E quanto costa il suo look? Ve lo sveliamo noi!

Elisabetta Gregoraci, ecco quanto costa l’elegantissimo look che ha sfoggiato ieri sera in puntata al GF Vip

Per l’occasione, Elisabetta ha optato per un look total white firmato Elisabetta Franchi che di certo non è passato inosservato. Camicia bianca a maniche lunghe con tasche e polsini in organza sopra ad una gonna a matita a vita alta molto aderente e con dei bottoni dorati sui fianchi. Il risultato è stato formidabile, Elisabetta ieri sera era davvero incantevole. Ma quanto costa tutto il suo look nell’insieme? Possiamo dirvi che sul sito ufficiale della Maison il prezzo della gonna è di 329 euro, quello della camicia 279 euro. Bellissimi i sandali abbinati dalla Gregoraci, gold con il tacco a spillo. Il prezzo di queste ultime sarà sicuramente alto, trattandosi di un modello di di livello alto. Mettendo insieme questi dati, possiamo ipotizzare che l’intero outfit superi i mille euro.

A voi è piaciuto il look di Elisabetta Gregoraci ieri sera? A noi tantissimo e siamo curiosi di vedere gli abiti che indosserà nelle prossime puntate.

