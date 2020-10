Enrico Brignano, il gravissimo lutto che ha letteralmente segnato la sua vita: immenso dolore per questo dramma vissuto dall’attore.

Enrico Brignano è uno degli attori e dei comici più amati ed apprezzati dal pubblico italiano. Attualmente impegnato con la sua trasmissione su Rai Due, il simpaticissimo romano decanta di un clamore davvero incredibile. La sua vita lavorativa, lo sappiamo benissimo, è costellata di successo. E lo è anche la sua vita privata, sia chiaro. Felicemente sposato con Flora Canto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello, e padre di una splendida bambina di nome Martina, l’attore vive una vita davvero al top. Certo, i momenti ‘no’ sono capitati, sia chiaro. È il caso, ad esempio, di un vero e proprio dramma che, purtroppo, ha vissuto diversi anni fa. E che ha letteralmente cambiato e segnato la sua vita. Stiamo parlando, infatti, di un gravissimo lutto per cui Enrico Brignano non ha mai nascosto di aver provato un immenso dolore. A raccontare ogni cosa è stato il diretto interessato. Non soltanto in una sua recente intervista, ma anche sul suo profilo social ufficiale. Sono davvero diverse, infatti, i post che l’attore romano ha pubblicato per esprimere tutto il suo dolore. Ecco di che cosa parliamo.

Enrico Brignano, gravissimo lutto: un dolore davvero immenso

Sopravvivere al dolore per la morte di una persona cara, si sa, è un evento davvero tragico. Lo sa bene Enrico Brignano, che, nel 2011, ha vissuto un lutto davvero tragico. E che, come dicevamo precedentemente, ha fortemente segnatola sua vita. A venir meno, purtroppo, all’affetto dei suoi cari è stato suo padre. Antonino Brignano, questo è il nome del papà dell’attore romano, è morto nell’Agosto del 2011. Provocando, com’è giusto che sia, un dolore davvero immenso a suo figlio ed, ovviamente, a tutti i suoi cari familiari. Un vuoto davvero incolmabile, c’è da ammetterlo. E ce lo testimonia, ad esempio, non soltanto la magnifica dedica che, a fine di uno sei più grandi spettacoli teatrali, Enrico Brignano ha rivolto a suo padre. Ma ce lo confermano anche i numerosi post, che, sul suo canale social ufficiale, il marito di Flora Canto gli dedica.

Perdere un genitori, lo sappiamo benissimo, deve essere un’esperienza davvero traumatica. E che, com’è giusto che sia, segna la vita di ciascuno di noi. È il caso, ad esempio, di Enrico Brigano, che nonostante il gravissimo lutto da cui è stato colpito nel 2011, continua a prova re un dolore davvero immenso. E lo testimonia alla grande questo post che, un po’ di tempo fa, l’attore romana ha voluto condividere sul suo canale social ufficiale. ‘Mi manchi tanto sai..’, ha scritto Enrico Brignano nel giorno della festa dei papà.

