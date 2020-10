Il sorriso è lo stesso, solare e pieno di luce e lo sguardo è inconfondibile anche in questa foto da bambina: oggi è una famosa ballerina, riuscite a capire di chi si tratta?

Lo sguardo è inconfondibile, come il sorriso solare e pieno di luce: oggi è una famosa ballerina ma in questo scatto era solo una bambina, riuscite a capire di chi si tratta? Fa parte del gruppo di professionisti del corpo di ballo di uno dei talent più amati dal pubblico, è diplomata in danza classica, titolo di studio ottenuto al Teatro La Scala e ha fatto parte di un famosissimo spettacolo di cabaret a Parigi. Di chi si tratta? Della bellissima Giulia Pauselli ovviamente! La talentuosa professionista di Amici, il talent show condotto dalla mitica Maria De Filippi, che sfornato fiori di talenti, come la splendida Alice Bellagamba che vanta una carriera di successo. Avevate riconosciuto la celebre ballerina in questa foto che la ritrae da bambina?

Giulia Pauselli, la foto della famosa ballerina quando era una bambina

Bellissima e piena di talento, siamo abituati a vederla volteggiare sul palco della scuola di Amici con il suo fisico statuario e quell’energia che riesce ad emanare, prepotente. Oggi è una splendida giovane donna con folti capelli scuri, spesso acconciati con una frangia e il luminoso sorriso sempre a colorarle il volto. Giulia Pauselli, la famosa ballerina di Amici, è seguitissima sui social, in particolare sul suo profilo Instagram dove ha pubblicato questa foto che la ritrae da bambina. I capelli appaiono più chiari, ma lo sguardo è inconfondibile come anche il sorriso che le solca il visetto dai lineamenti delicati. Giulia Pauselli era una vera bellezza già da piccolissima quindi non sorprende che oggi sia una donna piena di fascino ed eleganza.

Uno dei talenti più incredibili del nostro Paese, Giulia Pauselli è una famosa ballerina di eccezionale bravura e, fin da bambina, aveva ben chiare le sue passioni e ha lavorato duramente per realizzare i suoi sogni.