Il celebre cantante Fedez è protagonista di un altro incredibile gesto: “Meno parole e più concretezza” ha detto, ecco la sua straordinaria proposta.

Il celebre rapper è un cantante molto apprezzato in Italia e il suo profilo Instagram è seguitissimo da milioni di fan. Il suo carattere sincero, la sua ironia e l’allegria che lo contraddistinguono hanno conquistato il cuore del pubblico. Sposato con la splendida Chiara Ferragni, la coppia ha da poco rivelato una magnifica notizia riguardo la loro famiglia. Oggi, invece, Fedez torna protagonista delle scene con una proposta incredibile, un gesto straordinario: “Meno parole e più concretezza” ha detto in un lungo messaggio postato tra le sue storie di Instagram: scopriamo tutti i dettagli.

Fedez, incredibile proposta: il grande gesto del cantante

L’amatissimo artista non è nuovo a grandi gesti che rivelano il suo immenso cuore, ricordiamo che, solo qualche giorno fa, aveva lasciato una fan in lacrime con una sorpresa emozionante. Torna adesso al centro dell’attenzione Fedez con una proposta incredibile fatta tramite le sue storie di Instagram. Il cantante ha spiegato che sente il bisogno di aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo duramente colpiti dall’emergenza Coronavirus. Si riferisce, ovviamente, a tecnici, fonici, operai, tutti coloro che lavorano instancabilmente per la realizzazione di concerti, spettacoli, manifestazioni artistiche di ogni tipo. L’incredibile proposta di Fedez arriva come risposta ai “Bauli in piazza”, la manifestazione messa in atto appunto dai lavoratori del settore che si ritrovano in una situazione molto difficile e chiedono aiuto. L’idea di Fedez è quella di coinvolgere altri artisti e creare un fondo per aiutare queste persone utilizzando “l’anticipo minimo garantito” che viene sancito da contratto ad un artista prima di un tour. Il rapper si è detto disposto a mettere il suo anticipo pieno, il cento per cento, per cercare di aiutare quanto più possibile: un gesto magnifico, quello di Fedez, una proposta che lascia davvero senza parole.

Ancora una volta il celebre cantante ha dimostrato di avere un cuore d’oro ed essere sempre pronto ad aiutare.