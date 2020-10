L’ex apprezzatissima concorrente del GF è incinta: a rivelare ogni cosa è stata la diretta interessata, gioia immensa per la coppia, ma anche per i fan.

Il Grande Fratello, lo sappiamo benissimo, è un programma davvero secolare della televisione italiana. In onda da ben vent’anni, il reality di Canale 5 decanta di un pubblico davvero vastissimo. E non solo, sia chiaro. Attualmente, la casa più spiata d’Italia conta circa sedici edizioni, senza contare ovviamente le cinque destinate alle celebrities, ed è per questo motivo che è più che inevitabile che coloro che sono riusciti a varcare le sue porte sono stati davvero tantissimi. Non sappiamo, ovviamente, quanti ne siano in totale con certezza, sia chiaro. Fatto sta che ciascuno di loro, appena terminata la loro esperienza, cavalca letteralmente la creste dell’onda. È il caso, ad esempio, di questa ex concorrente della decima edizione del GF, che ha annunciato ai suoi sostenitori di essere incinta. Una gioia davvero immensa, da come si può chiaramente intendere. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto impazzire tutti i suoi sostenitori. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Ex concorrente del GF incinta: il dolce annuncio sui social

È stata un’ex concorrente della decima edizione del GF. Da quel momento, quindi, sono passati diversi anni. Eppure, il suo clamore non è affatto cambiato nel corso degli anni. Nonostante, attualmente, si sia allontanata dal piccolo schermo e si stia dedicando alla sua vita da moglie, la giovanissima napoletana continua a decantare di un successo, soprattutto social, davvero infinito. È proprio per questo motivo che, qualche giorno fa, non ha potuto fare a meno di dare a tutti i suoi sostenitori un annuncio davvero dolcissimo. A distanza di pochissimi anni dal suo matrimonio, l’ex concorrente del GF è incinta del suo primo figlio. A volere dare ufficialmente la notizia, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Che, nel giorno del suo compleanno, ha dichiarato di quanto questo giorno, per la prima volta in assoluto, sia davvero speciale per lei. Ma di chi parliamo? Di lei!

Ebbene si. È proprio Sarah Nile, ex concorrente della decima edizione del Gf, ad aver annunciato di essere incinta del suo primo figlio. Tantissimi auguri!