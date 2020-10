GF VIP 5, in arrivo un nuovo concorrente: l’ha scelto Tommaso Zorzi

È in arrivo un nuovo concorrente nella casa del GF VIP 5: Alfonso Signorini ha svelato che l’ha scelto Tommaso Zorzi

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è ormai entrata nel vivo. In queste prime settimane ci sono stati tantissimi colpi di scena, sorprese inaspettate e il reality show sembra stia piacendo al pubblico italiano. Il conduttore Alfonso Signorini, però, vuole – come si suol dire – ‘mettere altra carne a cuocere’. Nel corso delle prossime due o tre settimane, infatti, entrerà un nuovo concorrente nella casa del GF VIP.

GF VIP 5, il nuovo concorrente scelto da Tommaso Zorzi

Durante la puntata di Casa Chi, Alfonso Signorini ha fatto un’incredibile rivelazione sul GF VIP 5. Il conduttore del reality show ha rivelato che nelle prossime due o tre settimane entrerà un nuovo concorrente nella casa. Si tratta di un’esplicita richiesta di Tommaso Zorzi, concorrente del reality show nonché uno dei preferiti del pubblico. L’influencer infatti, parlando con i suoi coinquilini, ha dichiarato: “Io con i ragazzi ci parlo, ma poi dopo un po’ non so più cosa dire. Se parlano di palestra, ragazze e calcio io dopo vado via. Mi sono affezionato e sono tutti carini, però vorrei qualcuno più vicino a me. L’ho fatta ogni giorno questa richiesta”.

A quanto pare, la produzione del GF VIP sembrerebbe voler accontentare Zorzi. Signorini, infatti, ha rivelato che nelle prossime settimane entrerà un nuovo concorrente nella casa più spiata d’Italia. Sarà un concorrente gay, che probabilmente riuscirà a soddisfare le richieste dell’influencer. Il pubblico adesso è curioso di sapere chi sarà il fortunato concorrente che varcherà la porta rossa. E soprattutto, riuscirà a fare breccia nel cuore di Tommy? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane, quando il nuovo inquilino farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.