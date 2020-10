GF Vip, a quanto ammonta il guadagno di Elisabetta Gregoraci? Le cifre sono davvero da capogiro.

Proprio ieri lunedì 12 ottobre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e i colpi di scena non sono di certo mancati. A condurre Alfonso Signorini che con il suo fare schietto e perspicace riesce sempre a tenere alta l’attenzione nella casa più spiata d’Italia. Affiancato da due opinionisti d’eccezione Pupo ed Antonella Elia. Nella diretta di ieri sono state diverse le situazioni che hanno animato l’atmosfera. Non sono passate inosservate le parole della Elia nei confronti di Myriam Catania, la concorrente che poco dopo è stata eliminata dal pubblico, ma che ad inizio puntata aveva espresso la sua propensione a voler abbandonare il gioco spontaneamente, e proprio per questo è stata criticata dall’opinionista. Come sappiamo, i concorrenti prima di entrare nel reality firmano delle normative che prevedono anche i guadagni che ognuno ottiene per la propria partecipazione. Da diverse ore sono state lanciate delle indiscrezioni dal Corriere dello Sport sul probabile cachet dell’ex moglie di Briatore e a quanto pare sembrano essere davvero piene. A quanto ammonta allora il guadagno di Elisabetta Gregoraci? Ve lo sveliamo noi!

Il Grande Fratello Vip ha avuto inizio da un mese circa e già sono molti i colpi di scena che hanno entusiasmato ed animato la casa più spiata d’Italia, riscendo così ad avere un enorme seguito. Proprio da pochissime ore è terminata la nuova puntata del reality che ancora una volta sembra essere molto accesa. A sorprendere è stato certamente l’atteggiamento di Andrea Zelletta, in risposta alle provocazione dell’eliminata Francesca Pepe, che l’ha definito un comodino. La reazione dell’uomo è stata molto forte fino a sfociare in un pianto inaspettato. Tra i concorrenti che non mancano certamente d’attenzione la bellissima Elisabetta Gregoraci, al centro del gossip per il legame stretto con Pierpaolo Petrelli. Da diverse ore però girano delle indiscrezioni sul conto proprio della Gregoraci, sul probabile guadagno. Infatti, secondo il Corriere dello Sport il cachet dovrebbe aggirarsi tra i 10 e i 20 mila euro a settimana, in base alla fama di ciascun personaggio presente. Per questo, nel caso di Elisabetta il suo guadagno potrebbe oscillare sui 20 mila euro.

Non solo, anche in caso di eliminazione dal gioco i partecipanti ricevono una somma a puntata come ospiti presenti in studio, e si parla di circa 8 mila a serata. Mentre il vincitore del Grande Fratello Vip incasserà un montepremi di circa 100mila euro, dei quali 50 andranno in beneficenza. Beh non è certo nascosto che i cachet dei concorrenti siano decisamente elevati, le cifre sono da capogiro!

