Una puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri con il GF Vip, il confessionale shock di Matilde Brandi: “La dove massacrare a sta s*****a!”

Una puntata esplosiva quella di eri sera del GF Vip, ricca di colpi di scena e momenti di tensione, a cominciare dalla lite in diretta tra Franceska Pepe, ora ospite in studio in quanto eliminata e Andrea Zelletta, risultato tra i più amati del pubblico; lite per cui è intervenuta anche Natalia Paragoni, con una dura reazione. Protagoniste indiscusse, però, sono state Matilde Brandi, di cui è stata mostrata una clip di un suo confessionale shock e Maria Teresa Ruta. Ad accendere la scintilla, già la scorsa settimana, sarebbe stata l’affermazione di Maria Teresa Ruta in cui dichiarava di aver “soffiato” una lavoro all’altra, gesto che in casa tutti hanno trovato poco elegante e che le è costata, probabilmente, la nomination. Ma c’è qualcos’altro che Matilde Brandi non ha digerito ed è questo il motivo del suo confessionale tanto arrabbiato: vediamo i dettagli.

GF Vip, Matilde Brandi si scaglia contro Maria Teresa Ruta in confessionale

Alla bella Matilde Brandi non è piaciuto che Maria Teresa Ruta parlasse in modo sarcastico dei suoi aperitivi e delle sue amiche, a cui la showgirl appare molto legata. Sebbene l’altra abbia spiegato che la clip mostrata nella puntata precedente era estrapolata dal contesto, poiché voleva solo far comprendere quanto fossero diverse, Matilde Brandi, molto ferita, si è sfogata in confessionale: “La dovete massacrare a sta s*****a!” ha tuonato, parlando alle amiche fuori dalla casa del GF Vip. Indubbiamente la tensione tra le due celebri donne dello spettacolo è molto alta e sembrano non riuscire a trovare un punto d’incontro che consenta lo stabilirsi di un equilibrio tra loro. Questa settimana, Maria Teresa Ruta è risultata uno dei personaggi più amati dal pubblico, mentre Matilde Brandi, pilastro della casa del GF Vip, è in nomination.

Una puntata ricca di emozioni, non ci resta che aspettare Venerdì per scoprire come evolverà la situazione esplosiva!