Patrizia De Blanck nella casa del GF VIP ha confessato di aver perso un bambino in passato, nessuno sapeva questo particolare della sua vita. Barbara D’Urso era collegata con la diretta della casa proprio in quel momento.

Patrizia De Blanck è uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello VIP nell’edizione in corso. La contessa regala ogni giorno risate ed intrattenimento sia ai suoi compagni d’avventura che al pubblico a casa: oggi 13 ottobre la De Blanck è stata protagonista anche nel programma pomeridiano di Barbara D’Urso ‘Pomeriggio Cinque’. I presenti nello studio di Canale 5 hanno chiacchierato sui protagonisti del GF VIP: in collegamento anche la diretta dalla casa più spiata d’Italia. La D’Urso ha infatti deciso di sentire di cosa si parlava nella casa di Cinecittà: quello che stava raccontando Patrizia ha lasciato tutti sotto choc. Ecco di che si tratta.

GF Vip, Patrizia De Blanck: ‘Ho perso un bambino’, non l’aveva mai detto prima

Barbara D’Urso durante il suo Pomeriggio Cinque oggi 13 ottobre ha deciso di mostrare la diretta nella casa del GF VIP. Alcune donne concorrenti del reality, chi in vasca chi seduta, ascoltavano con attenzione il racconto di Patrizia De Blanck. La contessa ha raccontato qualcosa di cui nessuno era a conoscenza: “Ho perso un bambino, sono andata in clinica e l’ho perso” sono le parole della contessa. In studio sono rimasti tutti sotto choc, compresa Barbara D’Urso e Giovanni Ciacci. La De Blanck ha raccontato sorridendo l’accaduto, rivelando i dettagli di una sua passata relazione amorosa: personaggi come Matilde, Dayane l’hanno ascoltata con attenzione. Patrizia è una delle protagoniste del programma, leader della casa: tutti sono affezionati alla donna che spesso fa sorridere con le sue battute.

La romana classe ’40 attirò l’attenzione di tutti quando si spogliò avanti le telecamere: l’episodio è balzato agli occhi di tutti proprio grazie a Pomeriggio Cinque che, come di consueto, era collegato con la diretta dalla casa.