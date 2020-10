GF Vip, gesto shock in diretta: le immagini lo mostrano chiaramente; ecco cosa è successo durante la puntata di ieri.

È andata in onda ieri una nuova ricchissima puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata in cui è accaduto davvero di tutto, a partire dall’eliminazione di Myriam Catania, la meno votata nel televoto con Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. E, tra gli argomenti trattati ieri, c’è stato quello che riguarda il presunto ‘gruppetto’ della Casa. Un gruppo in cui i concorrenti si ‘tutelerebbero’ tra di loro, regalandosi l’immunità e mandando al televoto gli altri coinquilini. A far notare questa cosa è stato soprattutto Tommaso Zorzi, vero e proprio ousider della Casa. Sarà vero? Staremo a vedere. Nel frattempo, però, sui social c’è chi ha notato qualcosa di strano. Un ‘particolare’ gesto di Dayane Mello, durante la catena di salvataggio, che confermerebbe la teoria della ‘strategia’. Diamo un’occhiata?

GF Vip, gesto shock in diretta: nella Casa esiste una strategia di gruppo?

Al Grande Fratello Vip 5 esistono strategie di gruppo? Per alcuni componenti della Casa, la risposta è si. Secondo Tommaso Zorzi, ad esempio, nella casa si è creata una vera e propria ‘coalizione’ di concorrenti, che, tra di loro, si salvano, nominando tutto il resto. I diretti interessati, tra cui compaiono Matilde Brandi, Elisabetta Gregoraci ed Enock Barwuah, hanno negato l’esistenza di una strategia di gruppo, ammettendo semplicemente di essere un gruppo unito perché c’è maggiore affinità e affetto. Ma, su Twitter, è spuntato uno ‘strano’ video. Un video tratto dalla puntata e, nello specifico, dal momento in cui i ‘vipponi’ erano impegnati nella catena di salvataggio. Ebbene, qualcuno ha notato che Dayane avrebbe mosso la mano, come per ‘indicare’ al compagno chi scegliere e quale nome pronunciare. Date un’occhiata:

GUARDATE LA MANO DI DAYANE POI DICONO CHE NON SONO UN GRUPPO🤡🤡#GFVIP pic.twitter.com/8RjY58CGu4 — SØRPRËSŒNËËEEEEEËĒH (@mirko0418) October 13, 2020

In tanti sui social hanno commentato il gesto della bellissima modella, definendolo una ‘prova’ delle strategie di alcuni concorrenti della Casa. Ovviamente, nulla è ufficiale, ma si tratta di semplici ipotesi da parte di alcuni telespettatori. Sarà davvero così? O il gesto di Dayane ha un’altra interpretazione?

Non possiamo che attendere le prossime puntate per scoprire di più sulle dinamiche interne della casa più spiata della tv. E voi, che idea vi siete fatti sulla questione? Credete che nella Casa si sia formato un gruppo?