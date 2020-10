GF VIP, Massimiliano Morra beato tra le donne: come ha reagito la fidanzata

Massimiliano Morra recluso nel “Cucurio” del GF VIP insieme a tre donne: ecco come ha reagito la fidanzata

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show ormai è entrato nel vivo. Nella casa si sono formati i primi gruppetti e come di consueto qualcuno resta escluso. Ieri i concorrenti sono stati chiamati a fare delle scelte. Una serie di salvataggi a catena, che hanno tenuto fuori Massimiliano Morra e Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta. I due inquilini della casa più spiata d’Italia pensavano di dover andare in nomination, invece il GF VIP ha preservato per loro un’altra sorpresa. Massimiliano e Guenda sono stati spediti nel Cucurio, il nuovo Tugurio del Grande Fratello. I due concorrenti, però, avevano l’opportunità di ‘vendicarsi’ ed hanno portato con loro Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco, scelta dall’attore.

GF VIP, Massimiliano Morra tra le donne: la reazione della fidanzata

Massimiliano Morra è finito nel Cucurio del GF VIP insieme a Guenda Goria, Adua Del Vesco ed Elisabetta Gregoraci. L’attore è beato tra le donne e questo potrebbe scatenare la gelosia della fidanzata, Dalila Mucedero. La ragazza questa mattina ha pubblicato un video tra le stories di Instagram, in cui Adua e Guenda abbracciano Massimiliano e cantano ‘Il triangolo no‘, celebre brano di Renato Zero. La fidanzata di Massimiliano, oltre a riportare il video tra le sue stories, ha anche aggiunto: “Donne fate le brave“. Dalila ovviamente era sarcastica, lei si fida cecamente del suo fidanzato.

Nelle settimane scorse, oltre a ricucire il rapporto con Adua Del Vesco, Massimiliano Morra si è avvicinato molto a Guenda Goria. L’attore, però, ha precisato che tra i due c’è una forte amicizia, condita da una forte stima reciproca. Anche Guenda, tra l’altro, pare sia fidanzata fuori dalla casa del GF VIP.