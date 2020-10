GF Vip, la clamorosa rivelazione di Maria Teresa Ruta su Matilde Brandi: “Non vuole che si dica”, cosa è successo nella Casa.

Il Grande Fratello Vip 5 è entrato ormai nel vivo. I colpi di scena nella Casa più spiata della tv sono all’ordine del giorno, così come le liti! E tra le ‘rivalità’ più accese degli ultimi giorni c’è, senza dubbio, quella tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi. Tra le due famose showgirl c’è molta tensione: anche durante la puntata di ieri sera, le discussioni non sono mancate. Cosa è successo oggi? Gli animi non si sono certo placati. Ad attaccare la Ruta è stata per prima Matilde, che ha criticato alcuni atteggiamenti di Maria Teresa, secondo lei eccessivamente sopra le righe per una donna di 60 anni. Ma è proprio la Ruta a replicare, svelando un retroscena inaspettato. Una frase che Matilde le avrebbe riferito, che non è passata inosservata. Ecco cosa è successo

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, la clamorosa rivelazione di Maria Teresa Ruta su Matilde Brandi: “Io non recito”

“A 60 anni devi essere un esempio, non puoi fare Sailor Moon davanti alle telecamere, ci sono limiti d’età”. Questa l’opinione di Matilde Brandi, che dopo l’accesa puntata di ieri sera, critica nuovamente alcuni atteggiamenti della ‘rivale’ Maria Teresa Ruta. Un discorso col quale non è d’accordo Tommaso Zorzi, che, avendo conosciuto la Ruta durante Pechino Express, sostiene che lei è fatta proprio così, anche senza le telecamere. Ma a difendersi ci ha pensato proprio Maria Teresa, che ha ascoltato in dispare le parole di Matilde: “Ho sentito abbastanza, anche io ho una certa sopportabilità! Stamattina ho sentito abbastanza”. Maria Teresa sembra aver perso la pazienza, ma non è finita qua. La Ruta si lascia andare ad una rivelazione abbastanza inaspettata: “Oggi non sono percettiva, soprattutto dopo quello che mi ha detto Matilde ieri sera. Magari non vuole che si dica…”. Ma, sollecitata dagli altri e dalla stessa Matilde, la Ruta rivela: “Ridendo mi ha detto : forse fa ridere se litighiamo e allora sforziamoci di farlo! Purtroppo io sono una persona che non recita, anche se fa Sailor Moon davanti alle telecamere. Siamo diverse Matilde, io non recito”.

Parole forti, quelle di Maria Teresa, che dopo la ‘separazione’ dalla figlia Guenda Goria, è diventata una concorrente davvero agguerrita. Come finirà la diatriba con Matilde Brandi? Quest’ultima, intanto, è in nomination, proprio contro Guenda e Stefania Orlando. Chi sarà la meno votata? Non ci resta che attendere la prossima puntata. Appuntamento a venerdì sera, su Canale 5!