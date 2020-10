Uomini e Donne, Sapete quanti anni ha il Cavaliere del Trono Over Michele? Ecco l’età esatta del napoletano che ha conquistato tutte.

Uomini e Donne è partito alla grande con la nuova stagione: Trono Classico ed Over nello stesso studio tutti i giorni è la novità che ha fatto impazzire i telespettatori. Tronisti e troniste possono interagire con le dame ed il cavalieri e con corteggiatrici e corteggiatori: i colpi di scena nello studio di Maria de Filippi quest’anno sono davvero tanti! Nelle ultime puntate ha attirato l’attenzione Michele Dentice: il napoletano in pochi giorni ha conquistato ben tre donne. Roberta, Veronica e Carlotta hanno deciso di conoscere l’uomo affascinante che ha deciso di partecipare al programma per trovare la sua dolce metà. Al magazine del programma a dire il vero, Michele ha confessato che è stata sua sorella ad iscriverlo: Michele è reduce da un divorzio e la separazione non è stata facile da accettare. E’ trascorso più di un anno e il bel Dentice ha accettato la sfida di rimettersi in gioco: riuscirà a far battere di nuovo il suo cuore per una donna? Intanto in molte si chiedono ‘quanti anni ha?’. Beh, ve lo sveliamo subito!

Uomini e Donne, Michele Dentice: sapete quanti anni ha il Cavaliere del Trono Over?

Michele Dentice è uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne nella stagione in corso. Il napoletano si è fatto notare subito dal parterre femminile per il suo bell’aspetto: fisico scultoreo, occhi azzurri e capelli chiari hanno attirato l’attenzione delle donne presenti in studio. Ma sapete quanti anni ha il Cavaliere? Beh, siamo qui per spazzare via ogni dubbio. Sul suo profilo Facebook, nelle info, c’è scritto che è nato il 2 agosto 1984. Questo significa che ha 36 anni! Il bel napoletano è laureato in Scienze Motorie ed ha conseguito un master in Psicologia dello Sport, oggi studia Nutrizione sportiva. Michele ha una palestra a Quarto, in provincia di Napoli. Riuscirà a trovare una dolce metà nel programma per lasciarsi alle spalle la delusione d’amore? Lo scopriremo nelle prossime settimane…

