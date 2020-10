Temptation Island, un’ex amatissima concorrente è in dolce attesa: finalmente è stata svelata tutta la verità, cosa sta accadendo.

Temptation Island, lo sappiamo benissimo, è uno dei programmi di Canale 5 più amati. Seppure la primissima edizione sia andata in onda tantissimi anni con un nome completamente diverso da quello attuale, il docu-reality delle coppie continua a riscuotere, anno dopo anno, un successo davvero straordinario. E con esso, com’è giusto che sia, anche i suoi partecipanti cavalcano l’onda del successo. È il caso, ad esempio, di questa coppia che ha preso parte al programma durante l’edizione scorsa. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato l’interesse e l’attenzione di tutti. Non soltanto, sia chiaro, per l’atteggiamento che il giovane fidanzato ha adottato nel suo villaggio con una delle tentatrici, ma anche e soprattutto, oseremmo dire, per com’è andato a finire il loro percorso. Sapete come si suol dire? L’amore trionfa sempre! E lo sa bene la coppia. Che, dopo il programma, appare più innamorata che mai. Ecco, ma non è, terminato Temptation Island, l’ex concorrente è in dolce attesa? D’altra parte, i due non hanno mai nascosto di voler crearsi una famiglia propria. Ecco, c’è qualcosa che dovremmo sapere a questo proposito? Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, ex concorrente è in dolce attesa? La verità

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di loro. Stiamo parlando di Antonio Martello ed Annamaria Laino. La giovanissima coppia napoletana che, pochissimi mesi fa, ha deciso di partecipare alla settima edizione di Temptation Island e ne è uscita completamente rafforzata. Certo, il loro percorso all’interno dell’Is Morus Relais non è stato assolutamente semplice, soprattutto per la simpaticissima Laino. Fatto sta che, al falò di confronto finale, il loro forte amore li ha spinti ad uscire insieme. E, soprattutto, ad amarsi ancora di più. Da quel momento, sono passati quasi quattro mesi, ma come stanno procedendo le cose tra di loro? Beh, davvero alla grande! Antonio ed Annamaria, infatti, appaiono super innamorati. E sembrerebbe che abbiano intenzioni davvero serie. A cosa ci riferiamo? Semplice: ad una ipotetica gravidanza. Sappiamo benissimo che il giovane napoletano è già padre di una splendida bambina, ma è arrivato anche il momento di mettere su famiglia con Annamaria. Ecco. L’ex concorrente di Temptation Island è, quindi, incinta? È proprio questa la domanda che gli è stata fatta al napoletano. Alla quale, tra l’altro, Antonio non ha potuto affatto fare a meno di rispondere. Ecco tutta la verità.

Ecco. Seppure sia Antonio che Annamaria abbia serissime intenzione di costruirsi una famiglia tutta loro, sembrerebbe che, fino a questo momento, l’ex concorrente di Temptation island non sia fatto in dolce attesa.

