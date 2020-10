L’ultima puntata di Temptation Island non andrà in onda mercoledì 21, ecco quando potremo salutare le coppie del programma.

Cambiamento nel palinsesto di Canale 5: l’ultima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi non andrà in onda mercoledì 21 ottobre. Come annunciato dalla guida tv ufficiale, in quella data la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà in diretta la partita di Champions League Inter-Bielorussia. Il giorno della messa in onda del programma sarà invece martedì 20 ottobre: il competitor di Temptation Island sarà quindi la replica su Rai 1 della fiction ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore’. Resta invariato invece l’appuntamento per il 14 ottobre con la penultima puntata di Temptation. Tale spostamento ha portato alla decisione di cambiare data di programmazione anche per Le Iene che sarà trasmesso su Italia 1 mercoledì 21 ottobre per non finire in concorrenza con la trasmissione della Marcuzzi. Martedì 20 ottobre, su Italia 1 troveremo invece il film d’azione ‘Kickboxer – Retaliation’, con Jean-Claude Van Damme. Ma cosa ci attende nelle due puntate conclusive di Temptation Island?

Temptation Island, cosa vedremo nelle ultime due puntate

Nelle ultime due puntate previste il 14 e il 20 ottobre, non saranno pochi i colpi di scena. Ci saranno i falò di confronto delle coppie formate da Nello Sorrentino e Carlotta Dell’isola, Speranza Capasso e Alberto Maritato. A proposito di Alberto, vedremo lo chef-calciatore campano sempre più in confidenza con la single Nunzia Taglialatela: ricordiamo che i due erano stati sul punto di baciarsi in una piscina. Speranza, che a questo punto vuole vedere fin dove arriverà Alberto davanti alle telecamere, vedrà il fidanzato partire per un weekend insieme a Nunzia: ciò che Speranza vedrà sarà al limite della censura, e la ragazza ne sarà devastata. Francesca invece vedrà dei filmati di Salvo che la lasceranno basita. Nella scorsa puntata la ragazza aveva confessato di essere stanca dei problemi del loro rapporto e Salvo aveva avuto una reazione particolarmente forte, scaricando la sua rabbia sugli oggetti inanimati del villaggio.

Appuntamento a domani 14 ottobre, allora, con la penultima puntata di Temptation Island!

