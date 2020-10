Tina Cipollari, clamorosa rivelazione su Gemma: “Ci prova anche con lui”

Clamorosa rivelazione di Tina Cipollari su Gemma Galgani: “Ci prova anche con lui”, ecco di chi si tratta e le parole dell’opinionista

Tina Cipollari e Gemma Galgani sono due autentiche protagoniste di Uomini e Donne. Le due donne con la loro rivalità hanno scritto un pezzo di storia del programma. Il dating show di Maria De Filippi in questi anni ha avuto successo anche grazie alle loro litigate all’interno dello studio. Tina e Gemma dividono il pubblico: c’è chi si schiera dalla parte dell’opinionista, chi invece dalla parte della dama torinese.

Tina Cipollari, clamorosa rivelazione su Gemma Galgani

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha fatto una clamorosa rivelazione su Gemma Galgani. L’opinionista, infatti, ha svelato che la dama torinese ci proverebbe anche con il suo ex marito Kikò Nalli: “Ti sei permessa di andare a scrivere e a commentare in maniera molto colorita sul profilo del mio ex marito, quindi ci stai provando anche con lui”. La Cipollari poi ha svelato il contenuto dei messaggi: “Gli scrive che è una bella persona, un bellissimo uomo e che lo stima molto. Lui non è scemo. Lo so da tanto tempo, ma ho preferito lasciar perdere. Risale a quest’estate”.

Gemma ovviamente si è difesa dall’attacco di Tina Cipollari, respingendo le accuse dell’opinionista. Tra la dama torinese e l’ex marito della Cipollari non potrà mai nascere nulla. La Galgani prova solo ammirazione nei confronti dell’hairstylist ed ex concorrente del Grande Fratello. I complimenti, però, hanno fatto infuriare Tina, che in puntata l’ha attaccata duramente. L’opinionista ha anche giurato di voler portare gli screenshot delle conversazioni in studio per dimostrare al pubblico che non sta mentendo. Come si difenderà la Galgani di fronte alle prove mostrate dall’opinionista di Uomini e Donne?