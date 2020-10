Tom Parker, ex cantante dei The Wanted, ha un tumore al cervello: ecco i messaggi che gli sono arrivati dopo l’annuncio

Tom Parker è un cantante inglese, divenuto famoso per essere stato un membro della boy band britannico-irlandese The Wanted. Come membro della boyband The Wanted, Parker ha ottenuto 10 singoli nella top 10 del Regno Unito e ha pubblicato 3 album, classificatisi nella top 10 del Regno Unito. La band ha anche ottenuto un ampio successo internazionale ed ha venduto oltre 10 milioni di dischi. La vita del cantante di recente è stata stravolta perchè gli è stato diagnosticato un tumore al cervello.

Tom Parker, i messaggi ricevuti dopo l’annuncio

L’annuncio di Tom Parker ha fatto il giro del mondo. La notizia rivelata dal cantante in un’intervista a OK! Magazine ha scosso l’opinione pubblica, suscitando numerose reazioni. Lo stesso Parker, sempre sui social, ha annunciato di aver ricevuto tantissimi messaggi di sostegno: “Siamo sopraffatti dall’amore di tutti, dal vostro supporto e dalla vostra positività. Ci sono state tante persone che hanno condiviso con noi storie positive e questa cosa è incredibile. Stiamo combattendo contro questa cosa, grazie a tutti coloro che prima di noi hanno lottato insieme a noi. Diamoci da fare”. Il cantante ha poi proseguito su Instagram: “Non vogliamo tristezza, vogliamo solo amore e positività e insieme accenderemo un faro su questa malattia e aspetteremo tutti i trattamenti possibili. Sarà una battaglia difficile ma con l’amore di tutti e il vostro supporto ce la faremo”.

Tra i tanti messaggi ricevuti da Tom Parker c’è anche quello di Liam Payne, ex membro dei One Direction. Il cantante gli ha scritto: “Vi mando tutto l’amore possibile in questo momento così duro”. Gli altri membri della boy band The Wanted, invece, non hanno ancora commentato, ma sono rimasti comunque scioccati dalla notizia.