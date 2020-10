Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, abbiamo assistito a Tina Cipollari all’attacco contro Gemma Galgani dietro le quinte.

Una nuova puntata di Uomini e Donne è appena iniziata, eppure ci ha regalato già un super scontro tra le due vere e proprie regine del programma. Stiamo parlando proprio di loro: Tina e Gemma Galgani. Sappiamo benissimo che, in tutti questi anni, non è mai corso buon sangue tra di loro. In ciascuna puntata del dating show di Canale 5, infatti, l’opinionista romana non perde mai occasione di poter chiaramente esprimere la sua opinioni sulle vicende amorose della dama torinese. E dal canto suo, però, anche la Galgani prende sempre la palla in balzo per rispondere ai continui attacchi. È accaduto, ad esempio, anche nel corso della puntata scorsa, sapete? Appena terminato l’appuntamento precedente, c’è stato un violentissimo scontro dietro le quinte tra Tina e Gemma Galgani. Ovviamente, non è affatto successo nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che tra di loro, come sempre d’altronde, sono volate delle parole davvero pesantissime. Ecco tutti i dettagli.

Tina Cipollari e Gemma Galgani, scontro acceso dietro le quinte di Uomini e Donne

Non è assolutamente la prima volta che Tina e Gemma Galgani sono le protagoniste di violenti scontri. Eppure, questo che è stato mandato in onda nel corso della puntata odierna, Martedì 13 Ottobre, è stato davvero incredibile. Questo ennesimo litigio tra le due regine del dating show di Canale 5, infatti, non è affatto avvenuto dinanzi agli occhi, come, tra l’altro, siamo abituati, bensì dietro le quinte. Era da poco terminata la puntata scorsa quando, stando a come si vede dal video mandato in onda da Maria De Filippi, la simpaticissima Galgani si stava appropinquando nel suo camerino per il classico sfogo post puntata e la Cipollari, una volta avvistata dietro le quinte, l’ha fermata ed ha iniziato a scontrarsi con lei. Certo, non è assolutamente la prima volta, c’è da ammetterlo. Eppure, questa volta è accaduto davvero di tutto. Non è affatto successo nulla di grave, sia chiaro. anche se, come al solito, tra di loro sono volate delle parole davvero pesantissime.

Insomma, bisogna ammetterlo: la scorsa puntata non è stata affatto facile per l’amatissima dama torinese. Non soltanto perché, dopo pochissime settimane, la sua frequentazione con Paolo Gozzi si è conclusa definitivamente, ma anche perché, dopo dietro le quinte di Uomini e Donne, Gemma Galgani è stata la protagonista di un furioso scontro con Tina. Uno scontro che, lo ammettiamo, non si è affatto limitato al backstage del programma, ma che è proseguito anche una volta ritornate in studio.

