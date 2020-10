Uomini e Donne, Davide Donadei e Roberta Di Padua: arriva un clamoroso colpo di scena per i due protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi.

La nuova edizione di Uomini e Donne si sta rivelando più interessante che mai. Si, perché, a partire da Settembre, la trasmissione ha adottato un format del tutto inedito: il trono Classico e il Trono Over si sono uniti, in un unico grande blocco. Una super puntata in cui tutti possono interagire con tutti, insomma: tronisti e troniste con dame e cavalieri, e questi ultimi con corteggiatori e corteggiatrici. Insomma, i colpi di scena nello studio di Canale 5 sono davvero tantissimi! E in arrivo sembra essercene uno davvero ‘succulento’. Ricordate l’ultima sfilata del parterre femminile? Ebbene, è stato in quel momento che Roberta ha letteralmente fatto impazzire il tronista Davide. Da quel momento, tra i due scambi di complimenti e battutine, con la complicità di Maria De Filippi, che come sempre ama ‘indagare’. Alla domanda “Usciresti con Davide?”, Roberta in trasmissione aveva risposto di no. Ma ecco cosa è successo!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Uomini e Donne, Roberta Di Padua su Davide Donadei: “C’è attrazione reciproca”, arriva un clamoroso colpo di scena

Roberta Di Padua è una delle dame più desiderate del parterre femminile di Uomini e Donne. Bella, seducente e dal carattere forte e deciso, la 38 enne si è fatta notare anche da Davide Donadei, uno dei tronisti di questa edizione. Dopo il balletto ‘bollente’ di qualche puntata fa, il tronista ammette che Roberta è la sua ‘pupilla’. Uno scambio di complimenti tra i due, ma nulla di più: Davide continua a conoscere le sue corteggiatrici, mentre Roberta sta frequentando il cavaliere Michele. La domanda che tutti si pongono però è la seguente: i due protagonisti uscirebbero mai insieme? Ebbene, nonostante in puntata Roberta avesse risposto di no, arrivano interessanti dichiarazioni sul Magazine ufficiale di Uomini e Donne. La dama specifica di non aver intenzione di mettersi in competizione con le corteggiatrici, avendo età e situazioni completamente differenti. Ma non può non ammettere alcune cose: “Inutile negare, però che Davide mi piaccia: lo trovo un bellissimo ragazzo, maturo per la sua età. C’è attrazione reciproca”. Parole che non sono passate inosservate, quelle di Roberta, che aggiunge: “Credo sia più giusto che lui segua un percorso canonico. Poi se mi chiedesse di uscire, mi toglierei la curiosità.”

Insomma, Roberta ha deciso di non chiudere nessuna porta, ammettendo di essere abituata a viversi le cose. Come si comporterà Davide dopo queste dichiarazioni? Accadrà qualcosa tra i due? Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprire cosa succederà!