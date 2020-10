Vinse la seconda edizione di Amici: ecco com’è diventata oggi Giulia Ottonello, una delle cantanti più talentuose del talent.

Di talenti ad Amici di Maria De Filippi ne sono passati davvero tantissimi, nel corso degli anni, ma pochi sono riusciti a lasciare il segno. Tra questi c’è lei, Giulia Ottonello. Sono passati ben 18 anni dalla sua partecipazione al talent di Canale 5, ma la sua voce incantevole è rimasta nei ricordi dei telespettatori. Che, nel 2002, hanno portato la giovane genovese alla vittoria del talent. Era la seconda edizione di Amici, quella vinta da Giulia, che nel talent ha dimostrato che, oltre ad essere una talentuosa cantante, era abile anche nel canto e nella recitazione. A quasi 20 anni da Amici, sapete come è diventata oggi la Ottonello? Diamo un’occhiata.

Ricordate Giulia Ottonello? È stata la vincitrice della seconda edizione di Amici di Maria De Filippi, nel 2002. Cantante straordinaria, ma abile anche nel ballo e nella recitazione, Giulia ha vinto la prima edizione del talent con questo nome: la primissima, infatti, era intitolata ‘Saranno famosi’ e fu vinta sempre da un cantante, Dennis Fantina ( di recente in tv a All Together Now). A distanza di quasi 20 anni da Amici, sapete come è diventata l’ex concorrente di Amici? Ecco l’ultimo post pubblicato su Instagram:

Eh si, è davvero incredibile: sembra proprio che il tempo non sia affatto passato. La bellissima Giulia è praticamente identica a tanti anni fa, quando con la sua voce incantevole ci ha emozionato sul palco dello show di Maria De Filippi. Come si legge nella didascalia al post, l’ex concorrente di Amici ha cambiato look proprio di recente, dando un ‘taglio’ alla sua lunga chioma rossa.

Eh si, un emozionante tuffo nel passato, quello che ci fa ricordare la voce da brividi di Giulia. Sono passati ben 18 anni e, quest’anno, ci sarà la ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi, il più longevo della nostra tv. I casting sono già aperti e , a quanto pare, ci saranno anche tantissime novità, a partire dal blocco degli insegnanti di canto! Noi non vediamo l’ora di scoprire chi farà parte della nuova classe di Amici 2020, e voi?