Alessia Marcuzzi, avete mai visto i suoi genitori? Il papà lavora con lei, ecco tutto quello che sappiamo di loro e della loro vita privata.

Alessia Marcuzzi è senza dubbio una delle donne più amate della tv. Bellissima e dal talento indiscutibile, la conduttrice è un volto di punta dei programmi Mediaset. Dopo l’addio, almeno per il momento, all’Isola del Famosi, la Marcuzzi è stata giudice di Amici nella passata edizione andata in onda durante il lockdown, mentre adesso è ancora una volta al timone di Temptation Island, dopo il grande successo della versione ‘vip’. Dopo l’edizione estiva, condotta da Filippo Bisciglia, il reality sulle coppie è ripartito a settembre con nuovi protagonisti e con Alessia a fare da ‘traghettatrice’ nel viaggio dei sentimenti delle coppie. La Marcuzzi è sempre sotto i riflettori anche per la sua vita privata e ultimamente è stata al centro del gossip per un presunto flirt con Stefano De Martino, che poi entrambi hanno smentito con forza, lui sui social e lei in tv. Alessia, dunque, è ancora felicemente sposata con Paolo Calabresi Marconi. Cos’altro sappiamo della sua vita privata? Ad esempio, avete mai visto i suoi genitori? Si chiamano Eugenio e Antonietta, ecco cosa sappiamo sul loro conto.

Alessia Marcuzzi, avete mai visto i suoi genitori? Ecco tutto quello che sappiamo sul loro conto

Alessia Marcuzzi è una professionista affermata nel mondo dello spettacolo, ma nonostante i suoi tanti impegni lavorativi, si dedica tantissimo alla sua famiglia, ai figli Mia e Tommaso, al marito Paolo e anche ai suoi genitori, ai quali è legatissima. Lo dimostra spesso lei stessa sui social, dove pubblica immagini e dolci dediche rivolte alla mamma Antonietta o al papà Eugenio. Ma li avete mai visti i genitori della Marcuzzi? Sono davvero una bella coppia ed entrambi hanno dei tratti in comune con Alessia. La conduttrice, infatti, ha i colori di suo padre, ma somiglia molto anche alla mamma, soprattutto nell’espressione del viso. I genitori di Alessia sono molto riservati e vivono lontano dai riflettori. Di loro, però, sappiamo che appoggiano molto la figlia nelle sue scelte professionali, tanto che papà Eugenio lavora con lei nell’ambito della sua linea di borse, la Marks&Angels. Originario di Trieste, Eugenio ha un profilo Instagram con oltre 10mila followers, in cui pubblica diverse immagini della sua famiglia e delle sue vacanze. Sbirciando la pagina dell’uomo, si percepisce tutto il suo amore per la figlia e per i nipoti, oltre che per la moglie Antonietta. Quest’ultima, originaria della Puglia, è sempre con lui nelle foto su Instagram e sembra condividere con il marito la passione per i viaggi e per gli animali.

Eugenio e Antonietta sembrano una coppia davvero affiatata e Alessia somiglia molto a entrambi, soprattutto nelle espressioni del viso e nei colori. I genitori della conduttrice sono solari e sorridenti proprio come la figlia e le stanno sempre accanto, in ogni sua scelta. E a voi piace questa splendida famiglia?