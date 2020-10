Anna Tatangelo è davvero inarrestabile: pochissime ore fa, la cantante ha annunciato un’incredibile novità in arrivo, di che cosa si tratta.

Ha completamente deciso di sorprendere tutti, Anna Tatangelo. E così, dopo un clamoroso cambio di look di qualche mese fa, la cantante di Sora non perde mai occasione di poter lasciare tutti i suoi sostenitori senza parole. Non soltanto perché, con l’uscita del suo singolo, che ha aperto un suo nuovo progetto discografico, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha riscosso un successo davvero impressionante, ma anche perché, con l’annuncio a sorpresa di qualche ora fa, Anna Tatangelo ha dimostrato ancora una volta di essere davvero inarrestabile. Ebbene si, avete letto proprio bene! Proprio alcune ore fa, sempre attraverso il suo canale Instagram, la bellissima cantante non ha affatto potuto fare a meno di annunciare ai suoi sostenitori una splendida novità in arrivo. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni dettaglio.

Anna Tatangelo inarrestabile, splendido annuncio a sorpresa: di che cosa si tratta

Una cosa è certa: Anna Tatangelo è davvero inarrestabile. E così, dopo lo strepitoso successo di ‘Guapo’, canzone cantata con Geolier e che, come dicevamo precedentemente, ha aperto le strade per un suo nuovo progetto discografico, si accinge a conquistare tutte le classifiche con un nuovo ed imperdibile singolo. A darne l’annuncio, come anticipato poco fa, è stata la diretta interessata. Che, attraverso un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, non ha potuto fare a meno di condividere con tutti i suoi adorati sostenitori questa splendida novità in arrivo. Stando a quanto si apprende dalle parole scritto a corredo di questo vero e proprio annuncio a sorpresa, il nuovo singolo di Anna Tatangelo uscirà Venerdì 16 Ottobre. È intitolato ‘Fra me e te’. E così come il singolo precedente, anche questo è cantato in collaborazione con uno dei più grossi esponenti del mondo rap in Italia. Stiamo parlando, infatti, di Gemitaiz.

Insomma, una novità davvero clamorosa. E che, tra l’altro, tutti noi non vediamo l’ora di ascoltare in tutte le radio e su tutte le piattaforme musicali. Dite la verità: Anna Tatangelo è o non è inarrestabile? Per noi decisamente lo è! Complimenti!

