Anticipazioni Temptation Island quinta puntata: Speranza sconvolta da Alberto, falò di confronto per una coppia, ecco cosa accadrà mercoledì 14 ottobre 2020.

Temptation Island sta entrando ormai sempre più nel vivo e le dinamiche tra le coppie continuano a delinearsi. Nella scorsa puntata abbiamo assistito a ben due falò di confronto, quello tra Serena e Davide e quello tra Antonio e Nadia. Entrambe le coppie hanno deciso di tornare a casa unite e più forti di prima, nonostante le difficoltà del loro percorso nel reality, che non è stato facile per nessuno dei 4 protagonisti. Serena e Davide si sono promessi di cambiare il loro rapporto, soprattutto nell’aspetto della gelosia, visto che prima di entrare nel villaggio, Davide imponeva dei grossi limiti alla libertà della sua fidanzata e lei li accettava per amore. I due si sono dunque ripromessi di darsi più fiducia reciproca. Anche Nadia e Antonio hanno deciso di dare una svolta al loro rapporto, promettendosi di parlare e comunicare di più rispetto a prima di quest’esperienza. Ora nei villaggi sono rimasti Salvo e Francesca, Carlotta e Nello e Alberto e Speranza. Cosa accadrà nella prossima puntata? Proviamo a scoprirlo insieme!

Temptation Island Anticipazioni quinta puntata: ecco cosa accadrà alle coppie rimaste in gioco, nuovo falò in arrivo

La quinta puntata di Temptation Island andrà in onda questa sera, mercoledì 14 ottobre 2020. Nei villaggi sono rimaste solo 3 coppie: Alberto e Speranza, Nello e Carlotta e Salvo e Francesca. Nella puntata che andrà in onda a breve, asisteremo a un nuovo falò di confronto ancitipato, che potrebbe essere proprio quello tra gli ultimi arrivati Salvo e Francesca. In un video pubblicato sul profilo Instagram del programma, infatti, si vede lei che piange dopo aver visto alcune immagini del suo fidanzato, ma anche Salvo resterà deluso da alcuni atteggiamenti della sua compagna. Bufera anche per Nello e Carlotta. In uno dei video ‘spoiler’ proposti dagli autori di Temptation, si vede infatti la bella romana piangere disperata in bagno. Cosa avrà visto di tanto grave da causarle una reazione così forte? Di sicuro qualcosa che riguarda Nello e la single Benedetta, che sono sempre più vicini. Sempre peggio, infine, la situazione tra Speranza e Alberto, con quest’ultimo che nella puntata di stasera andrà a fare un week end in barca con la single Nunzia. I due si avvicineranno fino al bacio? Dalle immagini potrebbe sembrare. Quello che è certo è che la reazione di Speranza sarà davvero forte.

La ragazza è arrivata ormai al limite della sopportazione e la sua storia di 16 anni con Alberto è davvero a rischio. Come finirà tra loro?