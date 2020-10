Carlo Conti, terribile lutto: il dramma passato che ha segnato la sua vita

Carlo Conti e il terribile lutto che lo colpì: il dramma passato che ha segnato la sua vita.

E’ decisamente uno dei conduttori più amati ed apprezzati, stiamo parlando ovviamente del bravissimo Carlo Conti. Il presentatore inizia la carriera in maniera completamente diversa, infatti era stato assunto in banca. In seguito, deciso che la sua strada non fosse quella, ha iniziato lavorando in diverse radio fiorentine, collaborando anche insieme a Marco Baldini. Proprio nel mondo della radio conosce i mitici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni e comincia a realizzare con loro alcuni spettacoli dal gusto comico sulle tv locali. Con Panariello ha avuto un particolare legame, infatti, quest’ultimo ha dovuto scoprire una dolorosa notizia proprio da Conti. Nel 1985 arriva in Rai ed è da quel momento che la sua popolarità inizia a crescere enormemente. Carlo Conti ha avuto anche il timone di numerosi programmi di grande successo come Miss Italia, L’eredità, I raccomandati, Tale e quale show, La corrida e tanti altri ancora. Ed è stato anche il direttore artistico del Festival di Sanremo dal 2015 al 2017. Simbolo questo di un talento innato che l’ha condotto in pochissimo tempo ad un importante successo. Purtroppo la sua vita non è sempre stata molto lineare, infatti, ha subito un terribile lutto: un dramma passato che ha segnato la sua vita.

Carlo Conti, terribile lutto: il dramma che l’ha colpito

Carlo Conti è certamente uno dei conduttori più amati, i programmi da lui condotti riescono sempre ad avere un grande successo. L’uomo ha avuto una carriera che ha raggiunto l’apice negli anni, fino a diventare uno dei presentatori più apprezzati. Conti è uno dei volti più noti della televisione italiana, e non poteva essere diversamente dato che ha sempre mostrato di possedere una profonda personalità e un immenso talento. Purtroppo però l’uomo non ha avuto una vita facile infatti ha subito da piccolo un tragico lutto. Suo padre è venuto a mancare quando aveva appena due anni, a causa di un brutto male. Un dramma che ha segnato decisamente i suoi giorni.

Conti è cresciuto con sua madre che ha dimostrato di avere una forza incredibile, facendo anche da padre. Un momento terribile per il presentatore di cui pochi ne erano a conoscenza. L’amato conduttore Carlo Conti ha dovuto affrontare da piccolo una vita priva della presenza di una delle persone più importanti, ossia il suo caro papà.

