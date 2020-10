Coronavirus, anche Alessia Marcuzzi positiva al temibile virus cinese: il messaggio della conduttrice subito dopo l’annuncio a Le Iene.

Alessia Marcuzzi è risultata positiva al Coronavirus: è proprio questo l’annuncio che, in diretta a ‘Le Iene Show’, Nicola Savino ha dato a tutti i suoi cari ed accaniti telespettatori. In effetti, è proprio così. Stando a quanto si apprende dal post apparso sulla pagina Instagram del programma di Davide Parenti, sembrerebbe che la conduttrice, ancora prima di raggiungere gli studi televisivi di Milano, si sia sottoposta a diversi test rapidi in seguito ad un contagio riscontrato nella classe di sua figlia Mia. ‘Io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido’, si legge sul post de Le Iene. È proprio in merito a questo controllo che Alessia Marcuzzi è risultata positiva al Coravirus, anche se con una carica virale molto bassa. Ed è per questo che non ha potuto presenziare alla diretta dello show. Un’assenza fisica, sia chiaro. Perché, seppure in isolamento, con la mente la bellissima conduttrice era lì. E lo dimostra chiaramente questo messaggio che, subito dopo l’annuncio della sua positività al Coronavirus, Alessia Marcuzzi ha scritto. Ecco di che cosa parliamo.

Alessia Marcuzzi positiva al Coronavirus: il messaggio dopo l’annuncio

Una puntata de ‘Le Iene Show’ davvero insolita, bisogna ammetterlo. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: dopo tantissimi anni dall’inizio della sua conduzione, Alessia Marcuzzi non era presente in studio. Un evento più unico che raro, c’è da dirlo. Ma che, come raccontato in un nostro recente articolo, ha delle motivazioni fondatissime: è risultata positiva al Coronavirus. In questi ultimi giorni, lo sappiamo, sono davvero tantissime le persone del mondo dello spettacolo che, purtroppo, hanno annunciato di aver contratto il temibile virus cinese. Non soltanto Cristiano Ronaldo, ma anche Giulio Golia o tanti altri ancora. Quello che conta sapere, però, è che tutti stanno bene. La stessa conduttrice romana, infatti, ha voluto tranquillizzare tutti. E specificare, inoltre, che la sua carica virale è molto bassa. Tuttavia, non essere presente in diretta a ‘Le Iene’ le sarà costato tantissimo, ne siamo certi. È proprio per questo motivo che, subito dopo l’annuncio della sua positività al Coronavirus, Alessia Marcuzzi non ha potuto fare a meno di dedicare alla sua squadra una messaggio social.

‘Mi mancate’, ha scritto Alessia Marcuzzi in questa Instagram Stories di Nicola Savino qualche ora dopo l’annuncio della sua positività al Coronavirus a ‘Le Iene Show’. Noi non vediamo l’ora di ammirarla in tutta la sua bellezza in quello studio, voi?