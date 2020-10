Dramma in diretta a storie Italiane: “Sono stata in coma”, immenso dolore

Dramma in diretta a Storie Italiane: ‘Sono stata in coma’, l’immenso dolore provato dalla nota giornalista.

Ospite di Eleonora Daniele, la nota giornalista e conduttrice televisiva Alda D’Eusanio che ha voluto proprio oggi nel giorno del suo compleanno raccontare il dramma che l’ha colpita tempo fa. Negli ultimi tempi è stata spesso ospite di numerosi programmi in veste di opinionista, in particolar modo l’abbiamo vista nei salotti della meravigliosa Barbara D’Urso. Ricordiamo anche la sua partecipazione sempre nel ruolo di opinionista a L’Isola dei famosi. Oggi, Alda è stata presente come ospite a Storie Italiane, e proprio lì ha voluto raccontare il dramma che l’ha colpita: “Sono stata in coma”. Parole queste che hanno letteralmente scosso tutti i presenti e il pubblico. La giornalista ha raccontato cos’è successo nell’incidente subito e cosa ha dovuto affrontare. Entriamo nel dettaglio delle sue parole.

Dramma in diretta a Storie Italiane: ‘Sono stata in coma’, la dolorosa confessione

Nella puntata andata in onda oggi 14 ottobre del noto programma Storie Italiane, ospite di Eleonora Daniele la bravissima giornalista Alda D’Eusanio. La donna ha voluto raccontare il dramma che l’ha segnata. Alda è una delle giornaliste più amate ed apprezzate della televisione italiana. Proprio oggi nel giorno del suo 70esimo compleanno, ha deciso di festeggiare negli studi di Eleonora Daniele. Quest’ultima proprio ieri si è trovata al centro dell’attenzione, dopo aver dichiarato, secondo il suo parere, il non impegno di Chiara Ferragni in questa emergenza sanitaria. Nello studio di Storie Italiane, la D’Eusanio ha rivelato apertamente il drammatico episodio avvenuto nel 2012. Infatti, ha raccontato di essere stata investita da uno scooter guidato da un ragazzo e di aver quasi perso la vita. “Forse era in ritardo, forse al telefono, mi ha ammazzata. Sono stata in coma”, parole queste davvero difficili da pronunciare per la giornalista che ha vissuto un profondo dramma.

Alda D’Eusanio ha anche rivelato di aver perso la memoria cognitiva, di non essere riuscita a riconoscere le persone, e che a salvarla dagli antidepressivi è stato il suo meraviglioso pappagallo. “Esci di casa e non sai se rientri. Poi sono rinata, è stato un miracolo”, ha raccontato l’amata giornalista. E ancora, ha anche sostenuto di non aver mai voluto vedere quel ragazzo, perchè secondo quanto da lei affermato, nessuno può cambiare in peggio la vita di un altro. Un dramma raccontato in diretta a Storie Italiane che ha scosso tutti; sicuramente un doloroso ricordo per l’eccellente giornalista che si è trovata ad essere la vittima di un tragico episodio per fortuna finito bene.

