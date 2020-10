È morto Gianfranco De Laurentiis all’età di 81 anni, dolorosissima notizia appena arrivata: ecco cos’è successo nel minimo dettaglio.

La notizia è appena arrivata ed è davvero spiacevolissima: all’età di 81 anni è morto Gianfranco De Laurentiis. Per tutti gli appassionati di calcio e del suo giornalismo siamo certi che questo nome non è affatto nuovo. L’uomo, infatti, è stato, per tantissimi anni, una vera e propria colonna portante del giornalismo sportivo. Che, a fine di ogni giornata calcistica, commentava dettagliatamente tutti i goal ed, ovviamente, i momenti salienti di ciascun match. Il buon De Laurentiis, infatti, è stata al timone di numerose trasmissione televisive dedicate completamente al calcio. A partire, quindi, da ‘La Domenica Sportiva’ fino a ‘Dribbling’ e tantissime altre. Ma non solo, ovviamente. La sua carriera, infatti, è costellata di numerose partecipazioni televisive. Inutile dirvi, quindi, che la notizia della sua morte ha letteralmente gettato tutto nello sconforto. Su Twitter, ad esempio, sono davvero tantissimi i messaggi di cordoglio e di profondo dolore per la scomparsa di Gianfranco De Laurentiis.

Gianfranco De Laurentiis è morto a 81 anni: tragico lutto

Aveva 81 anni ed una carriera alle spalle ricca di esperienze televisive davvero formidabili, Gianfranco De Laurentiis. Al timone di numerosi programmi sportivi più che di successo, il giornalista ha rappresentato e, soprattutto, rappresenta ancora adesso il ‘fior fiore’ di tutto il giornalismo sportivo. È proprio per questo motivo che la notizia della sua morte, vi assicuriamo, ha addolorato praticamente tutti. Stando a quanto si apprende dal web, era da diverso tempo che il giornalista non compativa più sul piccolo schermo. E che, ormai, aveva deciso di lavorare direttamente dalla propria abitazione. Eppure, la sua figura rappresenterà per sempre un’icona nel mondo del giornalismo. È proprio per questo motivo che, appena appresa la notizia della sua morte, sono apparsi numerosi messaggi in sua memoria. Twitter, ad esempio, ne è completamente invaso. D’altra parte, un personaggio che, nella sua vita, decanta numerosi programmi, non può affatto non essere ricordato.

La sua carriera è iniziata negli anni ’70. Quando ha iniziato a lavorare per il Corriere della Sera. Da quel momento, è stato tutto in salita. A partire, come dicevamo precedentemente, da ‘Domenica Sprint’ e la ‘Domenica Sportiva’, fino a ‘Dribbling’, Gianfranco De Laurentiis è stato un vero e proprio volto di punta della Rai e delle sue trasmissioni.

