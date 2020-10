Eleonora Daniele ha deciso di rispondere in prima persona a tutto quello che è accaduto dopo la polemica di Fedez: le sue parole.

In queste ultime ore, Eleonora Daniele sta facendo tanto parlare di sé. Alcuni giorni fa, in occasione della prima visione di ‘Unposted’, il documentario di Chiara Ferragni su Rai Due, la conduttrice di ‘Storie Italiane’, in collegamento con Simona Ventura, si è lasciata andare ad una vera e propria gaffe nei confronti dell’influencer. ‘Chiara Ferragni non ha parlato di Covid’, ha detto Eleonora Daniele in diretta televisiva. Un’affermazione che, come ben sapete, non è affatto veritiera. Anche perché è nota a tutti la splendida iniziativa che la fashion blogger e suo marito Fedez hanno dato vita ai mesi di Marzo ed Aprile, quindi nel pieno dell’emergenza. Un’affermazione che, tra l’altro, non è assolutamente passata inosservata. E che, prontamente, ha suscitato una reazione in Fedez. Che, proprio sul suo canale Instagram pochissime ore fa, si è lasciato ad una dura polemica. È proprio per questo motivo che, nel corso della puntata odierna di Storie Italiane, la sua colonna portante ha voluto rispondere in prima persona. Ecco le parole di Eleonora Daniele dopo la polemica di Fedez.

Eleonora Daniele dopo la polemica di Fedez: lo sfogo in diretta

Sono passate più o meno ventiquattro ore da quando Fedez, dopo la gaffe di Eleonora Daniele su sua moglie Chiara Ferragni, ha deciso di rispondere attraverso diverse Instagram Stories postate sul suo canale social ufficiale. In esse, il giovane rapper non soltanto ha ribadito quanto fatto durante l’emergenza Coronavirus, ma ha anche invitato la colonna portante di ‘Storie Italiane’ ad informarsi. Delle storie davvero dure, c’è da ammetterlo. Ed è per questo motivo che, nel corso della puntata odierna del programma, Eleonora Daniele non ha potuto fare a meno di rispondere in prima persona dopo la polemica aizzatasi. ‘Volevo parlarvi di una polemica nata sui social. L’altro giorno, parlando di Chiara Ferragni, ho dimenticato di ricordare il suo grande impegno nel pieno della pandemia durante il lockdown’, ha iniziato a dire Eleonora Daniele in questo suo sfogo in diretta. Sottolineando, tra l’altro, di quanto abbia già fatto le sue scuse sui social e, soprattutto, di quanto abbia intenzione di farle nuovamente dinanzi a tutti. Ma non solo. Ecco perché.

‘Lo sfogo del momento di Fedez sui social ha scatenato inevitabilmente una sorta di bullismo sui social di cui sono stata vittima’, ha concluso il suo discorso Eleonora Daniele dopo la polemica di queste ultime ore. Sottolineando, infine, di quanto le farebbe piacere intervistare, magari un giorno, i due coniugi nel suo studio.

