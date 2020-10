Elisa Isoardi, piccolo incidente in sala prove di ‘Ballando con le Stelle’: la conduttrice televisiva mostra i segni sul suo corpo.

È una delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione di ‘Ballando con le Stelle’, Elisa Isoardi. In coppia con Raimondo Todaro, l’ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’ sta regalando delle performances davvero imperdibili. In compagnia del bellissimo siciliano o, addirittura, da sola quando è stato necessario, la conduttrice ha saputo ampiamente dimostrare le sue doti da ballerina. Certo, la preparazione per la diretta di ogni Sabato, sia chiaro, non è affatto semplice. Per tutta la settimana, infatti, ciascun partecipante del programma è duramente impegnato in sala prove. E, com’è giusto che sia, da il meglio di sé per prepararsi al meglio per la diretta. Lo sa bene la bellissima Elisa Isoardi. Che, dopo una necessaria visita all’ospedale durante i primi giorni di prove, qualche ora fa, è stata nuovamente vittima di un incidente. Ovviamente, nulla di grave, sia chiaro. A differenza di Rosalinda Celentano o anche Alessandra Mussolini, l’incidente di cui è stata protagonista Elisa Isoardi è davvero una ‘sciocchezza’. Ma cerchiamo di capirne ogni cosa nel minimo dettaglio.

Elisa Isoardi, ‘incidente’ in sala prova di ‘Ballando’: mostra i segni sul suo corpo

È accaduto un’altra volta: Elisa Isoardi è stata la protagonista di un altro incidente in sala prove. Vi ricordate quando, durante le prime settimane di ‘Ballando con le Stelle’, l’ex colonna portante de ‘La Prove del Cuoco’ è stata costretta ad andare in ospedale per un strappo avvenuto durante la prove? Ebbene. La ‘paura’ per questo spiacevole episodio è nettamente passata, è vero. Eppure, pochissime ore fa, la bellissima compagna di viaggio di Raimondo Todaro non ha potuto fare a meno di mostrare i segni sul suo corpo di quest’altro piccolo incidente avvenuto in sala prove di ‘Ballando con le Stelle’. Tra pochissimi giorni, lo sappiamo benissimo, andrà in onda una nuova puntata. Ed è per questo motivo che, com’è giusto che sia, ciascun concorrente sta preparando le sue esibizioni. E lo sta facendo anche Elisa Isoardi, sia chiaro. ‘Peccato’ che, durante le prove, la compagna di ballo di Raimondo Todaro si è fatta male. Nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che i segni sul suo corpo sono davvero inequivocabili. Ecco come si mostra sui social.

Un piccolo ‘livido’, da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto. Fatto sta che Elisa Isoardi, così come è solita fare, non ha affatto potuto fare a meno di mostrare ai suoi followers i chiari segni di questo ‘incidente’. Cosa ci riserverà per la puntata di Ballando con le Stelle? Staremo a vedere!

