Elisabetta Gregoraci, parla l’ex fidanzato: la rivelazione su Briatore

Elisabetta Gregoraci, parla l’ex fidanzato Francesco Bettuzzi: la clamorosa rivelazione su Flavio Briatore, ecco le sue parole.

In queste ultime settimane, lo sappiamo benissimo, Elisabetta Gregoraci sta facendo molto parlare di sé. Attualmente, l’ex moglie di Flavio Briatore è una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ed è per questo motivo che, così come è suo solito fare, ha saputo catturare l’attenzione. Non soltanto perché, nelle settimane precedenti, è stata la protagonista di un vero e proprio ‘botta e risposta’ con il suo ex marito, ma anche per il legame instaurato con Pierluigi Pretelli e, soprattutto, per il suo ipotetico flirt al di fuori della casa. Ma non è affatto finita qui. In una sua recente intervista per il settimanale ‘Chi’, ha deciso di intervenire l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci. E, soprattutto, di svelare una clamorosa rivelazione su Flavio Briatore. È proprio sulle pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini, nonché conduttore del famoso reality di canale 5, che Francesco Bettuzzi, è proprio questo il suo nome, si è lasciato andare ad una vera e propria confessione ‘choc’ sul buon Briatore. Nulla di ‘scandaloso’, sia chiaro. Ma cerchiamo di capirne qualche cosa in più nel minimo dettaglio.

Francesco Bettuzzi è stato colui che, dopo la separazione da Flavio Briatore, ha conquistato il cuore di Elisabetta Gregoraci. I due sono stati una vera e propria coppia fissa per circa tre anni. Fino a quando, però, per ovvie motivazioni sono stati costretti a dirsi ‘addio’. A rivelare ogni cosa a tal proposito è stato il diretto interessato. Che, proprio durante una sua recentissima intervista per il settimanale ‘Chi’, non ha potuto fare a meno di parlare della sua relazione con la conduttrice calabrese. E, soprattutto, di rivelare una sorprendente confessione su Flavio Briatore. Nulla di ‘scandaloso’ o di ‘grave’, come dicevamo precedentemente. Fatto sta che, al giornale di Alfonso Signorini, l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci ha rivelato qualcosa che, molto probabilmente, fino ad adesso non aveva mai detto prima. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Stando a quanto si legge sulle pagine del giornale, sembrerebbe che Francesco Bettuzzi abbia confessato di avere avuto una relazione ‘segreta’ con Elisabetta Gregoraci per circa tre anni proprio perché Flavio Briatore li condizionava. Da qui, quindi, la decisione da parte di entrambi di viversi un amore completamente ‘segreto’. E, soprattutto, lontano da occhi indiscreti.

‘Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava’, ha rivelato l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci al settimanale ‘Chi’.

