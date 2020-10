Famoso artista ricoverato in ospedale: “Tornerò più forte di prima”

Famoso artista, che si è esibito a Sanremo con Il Volo, ricoverato in ospedale per un’operazione: “Tornerò più forte di prima”, ecco chi è

Un famoso artista, esibitosi al Festival di Sanremo nel 2019 insieme a Il Volo, è ricoverato in ospedale per un’operazione. È stato proprio il famoso musicista a dare l’annuncio sui suoi canali social. Di seguito vi sveliamo di chi si tratta e vi riportiamo le sue parole.

Artista ricoverato in ospedale: le sue parole

Alessandro Quarta è ricoverato in ospedale per un’operazione. È stato proprio il musicista ad annunciarlo con un post sul suo account Instagram: “Dovevo togliere qualcosa di troppo dal mio corpo, qualcosa che non era gradito. Ma sto bene, anzi, più forte di prima“. Il famoso violinista ha poi aggiunto: “Tornerò più forte di prima, questo è sicuro” – e sui suoi fan – “Un grosso abbraccio a tutti i miei amici. Vi terrò aggiornati quotidianamente“. Quarta non ha voluto svelare cosa ha tolto dal suo corpo che non era gradito, ma ha promesso ai suoi fan di tenerli sempre aggiornati. Il musicista, però, sta bene e nel post pubblicato su Instagram ha aggiunto di stare addirittura meglio rispetto a prima. La foto nel letto d’ospedale pubblicata sul popolare social network ha impaurito i fan del musicista, ma le sue parole li hanno subito tranquillizzati. È probabile che già nei prossimi giorni Quarta possa lasciare l’ospedale nel quale è ricoverato.

Chi è Alessandro Quarta?

È Alessandro Quarta il famoso artista ricoverato in ospedale per un’operazione. Il violinista ha annunciato sui suoi social di aver rimosso ‘qualcosa di troppo’ dal suo corpo. Quarta adesso sta bene, anzi, ‘meglio di prima’. Per chi non conoscesse Alessandro Quarta, stiamo parlando di uno dei violinisti più bravi nel panorama artistico italiano e probabilmente anche internazionale. Quarta possiede un look che lo distanzia molto dall’immagine che si ha dei musicisti classici. Egli, infatti, ha un atteggiamento rock, che mise in mostra anche sul palco del Festival di Sanremo quando fu chiamato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, i tre cantanti che compongono Il Volo, a suonare con loro nel 2019. Il musicista contribuì a una versione nuova di “Musica che resta“, brano presentato dal famoso trio alla manifestazione canora. L’esibizione al Festival di Sanremo fu senza ombra di dubbio una vetrina per Alessandro Quarta, che ebbe modo di farsi conoscere ad una platea più vasta. Il musicista è stato definito dalla CNN un ‘genio musicale’ ed inoltre può vantare nel curriculum collaborazioni con direttori d’orchestra come Lorin Maazel e Zubin Metha e con artisti come Andrea Bocelli, Lenny Kravitz, Celine Dion, Amii Stewart, Dee Dee Bridgewater e Roberto Bolle.