Nel passato di Franceska Pepe spunta un ex fidanzato ricchissimo: secondo Signorini, l’uomo l’avrebbe lasciata per un motivo preciso.

Bisogna ammetterlo: Franceska Pepe è una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip che, seppure sia uscita dalla casa più di una settimana fa, continua a conquistare l’attenzione su di sé. Non soltanto perché, come abbiamo raccontato in un nostro recentissimo articolo, nel corso della nona diretta del reality, ha commentato, in modo abbastanza ‘particolare’, le vicende dei ragazzi, ma anche perché è stata la protagonista indiscussa della puntata di ieri, Martedì 13 Ottobre, di ‘Casa Chi’. È proprio in quest’occasione che la colonna portante del Grande Fratello Vip si è lasciato andare ad una rivelazione bomba sull’ex gieffina. Stando a quanto si apprende dalle parole di Alfonso Signorini, sembrerebbe che nel passato di Franceska Pepe ci sia un ex fidanzato ricchissimo. E che, addirittura, lui abbia deciso di lasciarla per un motivo molto preciso.

Franceska Pepe, spunta l’ex fidanzato americano ricchissimo: perché si sono lasciati

Seppure si sia lasciata abbondantemente conoscere ed apprezzare durante la sua esperienza al GF Vip, del passato di Franceska Pepe si sa davvero poco. Certo, anche nella casa, si è parlato tanto del suo presunto flirt con Vittorio Sgarbi, che, tra l’altro, è stato argomento di discussione nel corso dell’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso, ma più di questo, purtroppo, non si sa affatto nulla. Ecco, ci ha pensato Alfonso Signorini, durante la puntata del 13 Ottobre di ‘Casa Chi’, a svelare una vera e propria notizia bomba. Stando a quanto si apprende dalle parole del giornalista, sembrerebbe che nel passato di Franceska Pepe ci sia un ex fidanzato americano davvero ricchissimo. Non è stata rivelata la durata della loro storia d’amore, ovviamente. Fatto sta che, a quanto pare, sembrerebbe che la coppia abbia vissuto, per circa un anno, a Dubai. Ed è questo trasferimento che, purtroppo, ha determinato la fine del loro fidanzamento. Stando alle parole del conduttore del Grande Fratello Vip, sembrerebbe infatti che la bellissima Franceska fosse solita a spendere i soldi in shopping. E che, quindi, fosse abituata così a trascorrere le sue giornate negli Emirati Arabi. Un passatempo, bisogna ammetterlo, abbastanza ‘particolare’. E che, a quanto pare, ha fatto decidere l’uomo di lasciarla. ‘Non sapeva cosa fare e si dava allo shopping selvaggio con la carta di credito del fidanzato. Poi lui l’ha mollata perché lei spendeva troppo’, ha detto Alfonso Signorini in diretta a ‘Casa Chi’.

Che ne dite, Franceska Pepe ci svelerà altri dettagli succulenti su questo suo ex fidanzato? Staremo a vedere!

