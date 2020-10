GF Vip, Alfonso Signorini: sapete in cosa è laureato il celebre conduttore?

Alfonso Signorini è la timone del GF Vip, uno dei programmi più seguiti dal pubblico: sapete in cosa è laureato il celebre conduttore?

Il celebre Alfonso Signorini è uno dei volti più noti del panorama televisivo italiano ed è seguitissimo sui social, come dimostra il suo profilo Instagram che conta oltre ottocentomila follower. Al momento, lo stiamo ammirando al timone del GF Vip dove con la sua ironia ed empatia riesce sempre a comprendere le emozioni dei concorrenti. Simpatico e dotato di una grande cultura, è senza dubbio un personaggio molto amato dal pubblico. Giornalista, oltre che personaggio televisivo, Alfonso Signorini è alla direzione del celebre settimanale Chi e, prima di diventarne il conduttore, è stato opinionista del GF Vip per diverse edizioni consecutive. Non tutti, però, sono a conoscenza di quale sia stata la formazione accademica di Alfonso Signorini e in cosa sia laureato: ve lo riveliamo subito.

Alfonso Signorini, l’incredibile percorso accademico: in cosa è laureato

Il suo “no, va beh, adoro” è diventato una sorta di motto di questa edizione del GF Vip e Alfonso Signorini si è dimostrato un conduttore incredibile, capace di gestire al meglio ogni situazione verificatasi durante il programma, come le frequenti liti tra i concorrenti o la confessione emozionante fatta in diretta dal famoso Gabriel Garko. Se la sua carriera è nota ai più, lo stesso non si può dire del suo percorso scolastico. Scopriamo in cosa è laureato Alfonso Signorini e quali studi ha compiuto. Originario di Milano, il celebre conduttore ha ottenuto il diploma al liceo classico e si è laureato in Lettere Classiche per poi conseguire la specialistica in Filologia Medievale, motivo per cui ha lavorato, in passato, come professore. Alfonso Signorini si è anche diplomato al Conservatorio dopo aver studiato pianoforte. Una carriera scolastica molto intensa che lo ha reso un uomo di grande cultura e talento artistico.

Alfonso Signorini è un uomo di grande sensibilità e profonda empatia. Riesce sempre a trovare la modalità adatta a raccontare qualsiasi storia. Avreste mai immaginato qual è stato il suo percorso accademico e in cosa è laureato?