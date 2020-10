GF Vip, Massimiliano Morra: la mamma dell’attore rompe il silenzio; il commento sulla presunta omosessualità del figlio.

Tra i protagonisti assoluti del Gf Vip 5 c’è senza dubbio lui, Massimiliano Morra. L’attore, insieme ad Adua Del Vesco, è stato il personaggio centrale delle prime puntate del reality, in cui si è parlato molto della loro storia. Storia che, dopo un po’, si è rivelata completamente falsa. Ma, tra le altre cose, si è parlato anche di una presunta omosessualità dell’attore napoletano. Ebbene, dopo giorni di silenzio, ha voluto dire la sua la mamma di Massimiliano. Ecco le sue parole al settimanale Chi.

GF Vip, para la mamma di Massimiliano Morra: “Ha subito di tutto perché è un gran bravo ragazzo”

La presunta omosessualità di Massimiliano Morra, rivelata da Adua a Dyane Mello e Matilde Brandi, ha fatto discutere un bel po’ sia nella Casa del GF Vip che fuori. L’attore napoletano, però, ha replicato con fermezza che si tratta di una bugia. A confermare la tesi di Morra ci ha pensato la mamma dell’attore, Patrizia, che al settimanale Chi ha sottolineato come Massimiliano abbia subito di tutto solo perché è “un gran bravo ragazzo”. La donna dichiara che il gieffino non è abituato a parlare in pubblico delle sue vicende personali e che, da quando ha vinto il concorso di più bello d’Italia, gli danno del gay. “Queste cose non lo toccano proprio perché ha molto rispetto verso gli omosessuali e non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità.” Parole decise, quelle della signora Patrizia, che conclude così: “Trovo assurdo che nel 2020 si facciano discorsi così discriminatori“.

D’accordo con la mamma di Massimiliano anche la sua fidanzata, Dalila Mucedero, alla quale l’attore è legato da due anni. La napoletana si è già espressa sui social, ma ha ribadito il suo pensiero al settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Ma quale gay? Dopo due anni che stiamo insieme dovrei saperlo e vi assicuro che non è così”. Insomma, sarà davvero chiusa qui questa vicenda? Non ci resta che attendere eventuali sviluppi!