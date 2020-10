Sara Affi Fella ha condiviso con i suoi follower la sua ‘post gravidanza’: l’ex tronista si è mostrata proprio così su Instagram.

Sara Affi Fella è stato uno dei personaggi televisivi più chiacchierato negli ultimi anni: la sua partecipazione a Uomini e Donne ha scatenato non poche polemiche. Ricordate tutti vero cosa successe? Sara durante il trono era fidanzata con lo storico fidanzato Nicola Panico, da cui ufficialmente risultava separata. Fu un vero e proprio scandalo per la redazione ed i fan del programma. A distanza di tempo, la Affi Fella si è ripresa dopo tutti gli attacchi social ricevuti ed ad oggi vive felice la sua vita, cambiata totalmente. E’ fidanzata con il calciatore Francesco Fedato: l’ex tronista vive lontana dalla luce dei riflettori ma continua a tenere sempre aggiornati i suoi follower. Il 30 settembre è nato il suo primogenito, Tommaso: la sua gioia è stata davvero immensa. Sara ha deciso pochi minuti fa di parlare della sua gravidanza con i suoi fan: dopo il parto il suo fisico è lievemente cambiato, l’ex tronista ha deciso di mostrarsi proprio così.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella dopo la gravidanza: l’ex tronista si mostra proprio così

L’ex tronista Sara Affi Fella ha deciso di mostrare il suo corpo dopo la gravidanza. La napoletana ha raccontato di aver notato ogni singolo cambiamento nonostante sia sempre stata attenta alla forma: la sua unica gioia oggi è suo figlio e non le importa se ha messo ‘qualche kilo in più’. Ed infatti, è bellissima così l’ex tronista di Uomini e Donne. Date un’occhiata:

“Dall’inizio della mia gravidanza ho iniziato a notare ogni singolo cambiamento del mio corpo…Sono sempre stata attenta alla forma e vedermi così nei primi periodi mi ha un pò spaventato. Forse qualche anno fa non avrei mai pensato di pubblicare una foto così, poi però la vita cambia e con lei sono cambiata anche io.

Oggi guardo questa foto, penso a mio figlio e sorrido. Sorrido perché in realtà io non mi sono mai vista così bella” sono le parole scritte dalla giovane nella didascalia del post. Incredibilmente bella, tutti i fan non hanno perso tempo a complimentarsi per la sua bellezza e per le splendide parole scritte.