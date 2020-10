Mara Venier lascia il programma: “Questa è l’ultima edizione”, fan increduli

Mara Venier lascia il programma domenicale: “Questa è l’ultima edizione”, tutti i suoi fan increduli.

Mara Venier è certamente una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana. Da sempre è seguitissima, proprio grazie alla sua schietta ed esuberante personalità, che riesce in ogni momento ad animare i programmi che la vedono protagonista. L’amata conduttrice ha dimostrato negli anni di possedere un grande talento e non solo, oltre ad avere un’eccezionale bravura possiede anche una meravigliosa bellezza. Mara oltre ad essere un’eccellente conduttrice è anche una brillante attrice. Infatti, ha esordito da giovane in numerosi ed importanti film, dimostrando tutte le sue incredibili doti attoriali. E’ stata definita la regina della domenica. Il programma che ha segnato la sua carriera è stato certamente Domenica In. Dopo un periodo di allontanamento dalla Rai è tornata ad essere uno dei volti più apprezzati. Ma in un’intervista sul settimanale Oggi ha svelato di voler lasciare il programma che le ha dato il successo. Il motivo? Il desiderio di dedicare più tempo alla sua famiglia.

Mara Venier lascia il programma: “Questa è l’ultima edizione”

Regina della televisione, Mara Venier alla conduzione della nota trasmissione Domenica In riesce sempre ad animare il salotto con la sua passionale personalità. Ovviamente anche grazie ai numerosi ospiti che ogni domenica intrattengono il pubblico con le loro interviste ricche di rivelazioni e di meravigliose sorprese. Mara è sempre stata molto amata ed apprezzata ed è riuscita a portare il programma da lei condotto ad un incredibile successo. La conduttrice non ha mai rinunciato alla conduzione di Domenica In, anche quando si è trovata a dover passare un periodo in stampelle. Purtroppo, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha svelato di voler di lasciare il programma: “Questa è l’ultima edizione“.

Parole queste che rivelano l’intenzione della Venier di voler lasciare Domenica In. Il suo più grande desiderio è quello di poter dedicare più tempo alla sua famiglia. In particolare, al suo amatissimo marito Nicola Carraro. La donna non ha mai nascosto di provare un forte amore per il suo compagno e di essere pronta a lasciare la conduzione domenicale proprio per lui. Una notizia che ha scosso ovviamente tutti i suoi fan, che da sempre la seguono e sostengono. Al momento e per fortuna possiamo ancora godere della presenza della bellissima Mara Venier tutte le domeniche a Domenica In.

