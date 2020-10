Massimo Lopez, l’attore positivo al Covid-19: l’annuncio in un video

L’ha comunicato qualche ora fa con un video sul suo account Instagram: tra i vip affetti da Covid-19, anche l’attore Massimo Lopez.

Periodo davvero critico questo per quanto riguarda i contagi da Covid-19: basti pensare al mondo dello spettacolo, del calcio, per rendersi conto del numero sempre crescente di casi di positività. Proprio di questi giorni la notizia del contagio di Alessia Marcuzzi, comunicata dalla trasmissione Le Iene, e del calciatore Cristiano Ronaldo. Nelle ultime ore, Massimo Lopez ha annunciato in un video postato sul suo profilo Instagram di essere nella lista dei vip colpiti dal Coronavirus. L’attore 68enne ha raccontato di aver avuto una febbre parecchio alta e di essersi quindi messo in isolamento da domenica scorsa, di essersi sottoposto al tampone e di aver avuto purtroppo la conferma di essere positivo. A quanto pare la febbre sta cominciando ad abbassarsi.

Massimo Lopez positivo al Covid: “Costantemente monitorato”

Ricordiamo che il bravissimo attore dell’indimenticabile Trio composto da lui, Tullio Solenghi e Anna Marchesini fu colpito da un infarto qualche anno fa, un evento che ha inevitabilmente modificato le sue abitudini, rendendolo più scrupoloso riguardo alla salute. Massimo Lopez ha tranquillizzato i suoi fan dicendo che è tenuto sotto controllo telefonicamente dai medici. Ha raccomandato poi di fare molta attenzione seguendo attentamente tutte le regole anti contagio, mascherine, distanziamento sociale, uso di disinfettanti, ecc. Poche domeniche fa, Lopez è stato ospite a Domenica In: intervistato da Mara Venier, ha confessato che gli piacerebbe avere un figlio, nonostante non si sia mai sposato e non sia diventato padre finora. Oltre a ripercorrere le tappe della sua eccellente carriera artistica, fatta di tantissimi successi dagli anni ’80 ad oggi, Lopez ha parlato del suo nuovo libro, “Stai attento alle nuove”.

Bravissimo anche come conduttore o comunque come solista in vari show televisivi, come Scherzi a parte, Buona Domenica, Quelli che il calcio, Striscia la notizia, Ballando con le Stelle, Tale e Quale Show, Miss Italia, Massimo Lopez ha un talento innegabile.

