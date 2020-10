Temptation Island, falò di confronto immediato: le lacrime di Francesca

Nuovo appuntamento con Temptation Island, il programma condotto dalla bella Alessia Marcuzzi: la drammatica decisione di Francesca, falò di confronto immediato.

Di nuovo in onda Temptation Island, il programma seguitissimo dal pubblico e condotto dalla talentuosa Alessia Marcuzzi che, purtroppo, ieri ha comunicato una delicata notizia ai suoi fan. Se nella puntata scorsa si era chiuso in modo positivo il percorso di Davide e Serena, usciti insieme dal loro “viaggio nei sentimenti”, questa sera è molto più drammatico il confronto per un’altra coppia. Parliamo di Francesca e del fidanzato, sbarcati un po’ in ritardo a Temptation Island, ma per cui è già arrivato il momento del falò di confronto. La drammatica decisione di Francesca, in lacrime. Dopo aver visto alcuni video in cui Salvo confidava che, forse, i loro problemi non sono risolvibili e avrebbe dovuto “andarsene” prima e di aver sbagliato a non averlo fatto, la ragazza ha ceduto. Quando Salvo è arrivato da Alessia Marcuzzi insieme agli altri fidanzati per il falò, la conduttrice gli ha annunciato la decisione della fidanzata. Salvo ha accettato il falò di confronto immediato richiesto da Francesca a Temptation Island.

Temptation Island, Falò di confronto per Francesca e Salvo

“Non ho mai pensato di fare un figlio per sistemare le cose” ha detto Francesca. Si riferiva ad alcune affermazioni del fidanzato che potevano lasciar intendere una cosa del genere. Salvo sembra deciso e afferma di non sentire da parte della fidanzata la voglia di stare con lui. “L’amore non basta”, dice, mentre entrambi sono intenti a guardare i video seduti sul tronco di fronte ad Alessia Marcuzzi. Salvo ha anche confessato che sul lavoro c’è una ragazza che ha mostrato un interesse ma di non aver mai mancato di rispetto alla fidanzata. Francesca, in lacrime qualche minuto prima, sembra invece decisa e stoica durante il falò di confronto di Temptation Island. La ragazza dichiara che il punto è che il fidanzato non ha mai detto di essere innamorato di lei. Soprattutto, lo accusa di non aver dato questa ragione come risposta alla domanda: “Perché non te ne sei andato?”. Salvo ribadisce di amarla molto. Alessia Marcuzzi fa notare come entrambi provino le stesse cose, una profonda mancanza l’uno per l’altra.

Falò di confronto, la dichiarazione di Salvo a Francesca

“Se tu non hai la forza e la voglia di darmi quello di cui ho bisogno non credo sia il caso di continuare” ha detto Francesca, dimostrando una grande forza, aggiungendo che lo pensa pur essendo innamorata di lui. Salvo dichiara di sapere di non averle dato ciò che merita a causa della sua vita passata che lo ha condizionato. “Si è creato un muro dentro di me” ha affermato. Aggiungendo di avere il bisogno dentro di darle ciò che merita. “Sei la persona che vorrò per tutta la vita” è stata la grandiosa dichiarazione del fidanzato per Francesca a Temptation Island. Alla fine, la ragazza ha scelto di dare un’altra possibilità al fidanzato e la coppia ha lasciato insieme il programma.

Un epilogo incredibile per la coppia, che ha sorpreso tutti: che ne pensate della decisione di Francesca a Temptation Island?