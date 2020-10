Temptation Island video spoiler: “Ti devo dire una cosa importante”, il fidanzato rimane senza parole, ecco cosa succederà nella quinta puntata.

La quinta puntata di Temptation Island è ormai alle porte e il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa accadrà alle 3 coppie rimaste nei villaggi. Stiamo parlando di quelle composte da Salvo e Francesca, Alberto e Speranza e Nello e Carlotta. Stando alle anticipazioni che abbiamo, una delle coppie lascerà il programma nel corso della puntata del 14 ottobre 2020 e potrebbe essere l’ultima arrivata, quella composta da Salvo e Francesca, anche se al momento non ci sono notizie certe in merito. Grandi risvolti si prevedono anche per Alberto e Speranza, la quale rimarrà letteralmente sconvolta davanti alle immagini che riguardano il suo fidanzato, sempre più pericolosamente vicino alla single Nunzia. Sarà lei a chiedere il confronto immediato con il suo compagno? Di sicuro la reazione di Speranza sarà molto forte e metterà ancora più in discussione la storia di 16 anni tra lei e Alberto. Emozioni a raffica anche per Carlotta e Nello, che resteranno entrambi molto infastiditi dal comportamento dell’altro. Come finirà tra loro? Insomma, l’attesa è altissima, ma nel frattempo sulla pagina Instagram di Temptation Island è spuntato un nuovo video spoiler davvero forte. Siete pronti a scoprire di cosa si tratta?

Temptation Island video spoiler: “Ti devo dire una cosa importante”, Salvo è senza parole, ecco cos’è successo

La quinta puntata di Temptation Island si avvicina e la pagina Instagram ufficiale del programma sta lanciando di tanto in tanto dei video spoiler, nei quali si vede un assaggio di quello che accadrà stasera, 14 ottobre 2020. Il video parla chiaro e mostra il falò dei fidanzati. Sul tronco ci sono Alberto, Nello e Salvo, ed è proprio quest’ultimo il protagonista delle anticipazioni. Alessia MArcuzzi, infatti, si rivolge a lui e gli dice: “Ti devo dire una cosa importante. Prima, però, voglio che guardi questo video che ho per te”. Le parole di Alessia lasciano completamente senza parole e spiazzato il fidanzato di Francesca, che si appresta poi a guardare il video con un’espressione molto tesa e preoccupata. Cosa contengono le immagini che vedrà? Ma soprattutto, cosa deve dirgli Alessia di tanto importante?

La tensione di Salvo è palpabile e la sua espressione mentre guarda il video non lascia presagire nulla di buono. Cosa sta per accadere a lui e Francesca? Lo scopriremo tra poche ore!