Uomini e Donne, chi è Miriana: età e quella ‘coraggiosa’ decisione

Uomini e Donne, chi è Miriana, la giovanissima corteggiatrice arriva nel programma per corteggiare Armando e Davide: cosa occorre sapere.

A fine puntata di Uomini e Donne di Martedì 13 Ottobre abbiamo sentito Davide Donadei pronunciare queste parole: ‘Per me, Miriana può sedersi tra il parterre del Trono Over’. Immediata è stata la reazione di Maria De Filippi. Che, prendendo la palla in balzo, ha detto: ‘Guarda, facciamo prima: Armando siediti. Ed aggiungiamo una seduta per Lucrezia, Miriana ed una accanto ad Armando’. Poi, nulla più: la puntata si è conclusa così. Ecco, ma cosa accadrà oggi Mercoledì 14 Ottobre? Appurato che la corteggiatrice romano, dopo essere stata contesa per diverse settimane dal napoletano e Gianluca De Matteis, ha scelto di corteggiare Armando, cosa succederà ancora? Da come si può chiaramente intendere, sembrerebbe che siamo avanti ad un nuovo ‘triangolo’ amoroso. Di cui, questa volta, la protagonista indiscussa è la giovanissima Miriana. Approdata a Uomini e Donne per conoscere sia Armando che Davide, Miriana ha facilmente conquistato tutti. Non soltanto per la sua bellezza, ma anche per la sua scelta di corteggiare due uomini completamente diversi tra di loro. Ecco, la domanda sorge spontanea: cosa sappiamo esattamente di lei? Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, chi è Miriana: la corteggiatrice scesa per Davide ed Armando

Cosa sappiamo, quindi, di Miriana, la giovanissima corteggiatrice di Uomini e Donne approdata nel programma per conoscere sia Armando che Davide? Purtroppo, le notizie che abbiamo su di lei sono davvero pochissime. Ciò che, invece, sappiamo con certezza è la sua età, la città da cui arriva e un’importante e ‘coraggiosa’ decisione presa diverso tempo fa. Che sia bella, sia chiaro, lo sappiamo tutti. Lunghi capelli biondo scuro, forma fisica da togliere il fiato ed un fascino davvero irresistibile, sono alcuni degli elementi principali che denotano la bellezza della giovane corteggiatrice. Ad essi, però, se ne va aggiungere anche un altro: ha le idee molto chiare. Ma bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo! Miriana, appena seduta al centro di Uomini e Donne, ha raccontato di avere 24 anni. E di vivere a Taranto da sola con suo fratello. Insomma, una decisione davvero ‘coraggiosa’, soprattutto per la sua giovanissima età. E che, tra l’altro, sottolinea di quanto la ragazza, nonostante poco più ventenne, sappia cosa voglia dalla vita. ‘Sono molto indipendente e mi reputo una donna con la ‘d’ maiuscola perché non è da tutti vivere da sola a ventiquattro anni’, ha voluto sottolineare Miriana durante la sua presentazione dinanzi ad Armando e Davide. Perché, però, la ragazza ha scelto di conoscere due uomini completamente diversi tra di loro? Semplice: per le sue esperienze di vita! Miriana, infatti, ha raccontato di aver avuto un ragazzo di circa vent’anni più grande di lei. Da qui, quindi, si capisce perché vuole conoscere Armando. ‘Lo ritengo un bellissimo uomo con carattere’, ha dichiarato nel programma. Invece, di Davide ha detto: ‘Hai 25 anni, ma io ti ritengo una persona forte e dura. Ed io mi affianco sempre a queste persone con carattere forte’.

Insomma, Miriana ha dimostrato ai due cavalieri di Uomini e Donne di essere molto matura per la sua età. Ma cosa succederà tra loro tre? E, soprattutto, perché Davide ha ‘acconsentito’ che la tarantina corteggiasse solo Armando? Staremo a vedere!

