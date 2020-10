Vite al Limite è il programma che ha cambiato la vita di molti pazienti, ma la trasformazione di Justin McSwain è forse la più incredibile: così non lo avete mai visto!

Vite al Limite è un programma televisivo, ma è anche l’ultima speranza per tutte le persone affette da obesità grave che cercano di dare una svolta definitiva alla loro vita. Come abbiamo visto, purtroppo a volte gli epiloghi delle storie raccontate dal reality sono drammatici, come nel caso della giovane mamma che ha perso la vita. Per questo motivo, la trasformazione incredibile di Justin McSwain, altro paziente di Vite al Limite, è un’ispirazione. La dimostrazione che, con l’impegno e la determinazione, le persone affetta da questa malattia possono riuscire a ricominciare. Così non lo avete mai visto e farete fatica a riconoscerlo, questo è certo: vi mostriamo com’è diventato.

Vite al Limite, Justin McSwain: la trasformazione

Al suo arrivo dal dottor Nowzaradan pesava 312 chili. Justin McSwain veniva da un passato difficile: ha raccontato che la sua matrigna lo chiudeva in dispensa ed era solita umiliarlo. Una volta andato via di casa, il giovane ha continuato a soffrire a sfogarsi sul cibo. Ha così trasformato il suo corpo ed è diventato un obeso grave. Per fortuna, ha scelto di contattare la clinica del dottor Nowzaradan e, in un lungo percorso durato oltre un anno e che continua ancora oggi, ha perso 151 chili. L’incredibile trasformazione di Justin McSwain è stata sia fisica che psicologica, come dimostra il suo profilo Instagram dove possiamo ammirarlo felice e impegnato in diverse attività. I risultati ottenuti sono stupefacenti e con la sua determinazione e la sua voglia di farcela siamo certi che riuscirà a sorprendere ancora. Siete curiosi di vedere com’è diventato Justin McSwain? Vi accontentiamo, di seguito, una foto molto recente.

Justin McSwain è un grande esempio e ha dimostrato di avere un coraggio e una forza incredibili: la sua trasformazione è un successo assoluto. E voi, cosa ne pensate di questo cambiamento, riuscite a riconoscerlo?